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Земельные участки в Ахангаранский район, Узбекистан

1 объект найдено
Земельные участки в Ахангаранский район, Узбекистан
Земельные участки
Ахангаранский район, Узбекистан
Продаётся земельный участок под производство, раньше была птицефабрика, Газ, свет, вода имее…
1,54 млрд сум
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