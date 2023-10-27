Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ахангаранский район
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Ахангаранский район, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 193 м²
2,26 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 450 м²
18,31 млрд сум
Офис в Ташкент, Узбекистан
Офис
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Продаётся (НЕ ЖЕЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ #Чиланзарский район Ориентир - улица…
2,01 млрд сум
Инвестиционная в Фергана, Узбекистан
Инвестиционная
Фергана, Узбекистан
Современный, грамотно спроектированный бизнес-центр  "Fayz plaza"  Расположен в оживленной …
Цена по запросу
Офис 5 комнат в центре города, с видеонаблюдением, с парковка в Узбекистан
Офис 5 комнат в центре города, с видеонаблюдением, с парковка
Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 139 м²
ПРОДАЖА: Яккасарай р-н ул.Кичик Бешегоч ,Абдуллы Каххар цоколь с рем.139 м²  Новостройка…
1,26 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 208 м²
6,35 млрд сум
Коммерческая в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 217 м²
Этаж 1/4
3,72 млрд сум
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Продается готовая гостиница в центре города Яккасарайский р-н, ориентир ГАИ глинка Вторая ли…
3,66 млрд сум
Коммерческая с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка в Кибрай, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка
Кибрай, Узбекистан
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Продаётся Заправка в пригороде . Отличная инфраструктура. Гарантируем: Безо…
29,30 млрд сум
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 120 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  на улице Нукусской  ор-р: Госпитальный рынок (Мирабадский район) …
3,05 млрд сум
Коммерческая 4 спальни в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 4 спальни
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Количество этажей 8
2,81 млрд сум
Коммерческая с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 226 м²
2,81 млрд сум