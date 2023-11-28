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Нурафшан (Тойтепа)
Земельные участки
Земельные участки в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
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1 объект найдено
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Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
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43,08 млрд сум
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