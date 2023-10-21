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Дома в Нукусе, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Нукус, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Нукус, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 875 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Циалковском (Мирзо-Улугбекский район) На участке Два(2) дома Площ…
7,71 млрд сум

Параметры недвижимости в Нукусе, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная