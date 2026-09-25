Рынок недвижимости Нукуса демонстрирует уникальную динамику. Столица Каракалпакстана постепенно избавляется от имиджа города со старым жилым фондом, превращаясь в площадку для амбициозных строительных проектов. Рост интереса к региону обусловлен не только административным статусом, но и активным развитием инфраструктуры, что делает покупку жилья здесь прагматичным решением.

Текущая ситуация характеризуется постепенным переходом покупателя от вторичного рынка к новостройкам. Если раньше приоритетом была близость к центру любой ценой, то современный житель Нукуса всё чаще выбирает комфорт, новые коммуникации и продуманные планировки. При этом дефицит качественных предложений в сегменте «комфорт-плюс» всё еще сохраняется, что поддерживает стабильно высокий уровень цен.

Перспективы роста цен и ликвидность

Жилая недвижимость в Нукусе также привлекает тех, кто рассматривает жилье как инструмент для сохранения капитала. Учитывая активную урбанизацию, в ближайшие два года прогнозируется рост цен на квартиры в новых микрорайонах на 12-15%. Основным стимулом станет расширение программ ипотечного кредитования и приток специалистов из других регионов республики.

Вторичный рынок при этом не теряет актуальности в центральных районах. Жилье в кирпичных домах советского периода остаются ликвидными благодаря сложившейся инфраструктуре, однако их инвестиционный потенциал ниже из-за износа общих коммуникаций. Будущее рынка — за комплексной застройкой, где жилое пространство объединено с коммерческими площадями.