Риски минимальны при работе с застройщиками, имеющими аккредитацию в крупных банках Узбекистана. Важно проверять наличие разрешения на строительство именно жилого объекта и целевое назначение земли.
Объекты, расположенные вблизи новых зеленых поясов и парков (например, в районе набережной), стоят в среднем на 10-15% дороже. Озеленение территории ЖК становится обязательным требованием для ликвидной недвижимости.
Большинство банков требует подтверждение доходов, однако сейчас появляются продукты с повышенным первоначальным взносом (от 40-50%), где процедура одобрения значительно упрощена.
Наибольший потенциал у районов вдоль магистральных дорог, ведущих к аэропорту, и территорий, прилегающих к новым учебным корпусам. Эти локации будут развиваться быстрее всего в ближайшие 3-5 лет.