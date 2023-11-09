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Жильё в Нукусе, Узбекистан

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2 объекта найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Нукус, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Нукус, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 875 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Циалковском (Мирзо-Улугбекский район) На участке Два(2) дома Площ…
7,75 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Нукус, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Нукус, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 18/25
Akay city 3/18/25 Дархан  ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС Х.Алимджана/К.Ниязова  Общая площадь: 100м2 …
2,89 млрд сум

Параметры недвижимости в Нукусе, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная