Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
297
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
173
Жилая
Квартира
23913
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
4175
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки
1160
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
140
Найти агента
119
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
2963
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
90
Найти агента
119
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
240
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Долгосрочная аренда
10211
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
Рус
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Рус
UZS
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Коммерческое помещение
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
UZS
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Нукус
Коммерческая
Магазины
Магазины в Нукусе, Узбекистан
коммерческая недвижимость
1
Магазин
Очистить
1 объект найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Продаётся коммерческое двух этажный здания
Нукус, Узбекистан
8
1
383 м²
2
Продаётся коммерческое двухэтажный здания. Цена 95000 $ Адресс: Республика Каракалпакстан…
1,21 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 50000 UZS
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Получайте процент от успешных сделок, рекомендуя объект по ссылкам ниже!
Доступно только для зарегистрированных пользователей
Зарегистрироваться
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций