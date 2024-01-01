Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Нукус
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Нукусе, Узбекистан

магазины
1
1 объект найдено
Продаётся коммерческое двух этажный здания в Нукус, Узбекистан
Продаётся коммерческое двух этажный здания
Нукус, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
Продаётся коммерческое двухэтажный здания. Цена 95000 $ Адресс: Республика Каракалпакстан…
1,21 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский