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Квартиры в Нукусе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Нукус, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Нукус, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
2 хонали квартира сотилади хамма шароити бор борлик зоти колади Нукусда аэропорт олдинда 1 э…
$32 199
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Агентство
Vector Estate
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Нукусе, Узбекистан

Недорогая
Элитная