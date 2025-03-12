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Коммерческая недвижимость в Нукусском горхокимияте, Узбекистан

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 75 м² в Нукус, Узбекистан
Коммерческое помещение 75 м²
Нукус, Узбекистан
Площадь 75 м²
Продается завод по производству ДСП и ЛДСП мощностью 10 000 м 3 в год Производственная площа…
Цена по запросу
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Продаётся коммерческое двух этажный здания в Нукус, Узбекистан
Продаётся коммерческое двух этажный здания
Нукус, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
Продаётся коммерческое двухэтажный здания. Цена 95000 $ Адресс: Республика Каракалпакстан…
$95,000
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Языки общения
Русский