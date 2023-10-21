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Квартиры в Нукусском горхокимияте, Узбекистан

Нукус
2
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Нукус, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Нукус, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 18/25
Akay city 3/18/25 Дархан  ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС Х.Алимджана/К.Ниязова  Общая площадь: 100м2 …
2,88 млрд сум

Типы недвижимости в Нукусском горхокимияте

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Нукусском горхокимияте, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная