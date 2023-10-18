В Самарканде с 16 по 20 октября проходит 25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, в рамках которой проводится Глобальный инвестиционный форум. В пленарном зале Экспоцентра СТЦ Silk Road Samarkand свои инвестиционные проекты представили все области Узбекистана. Один из них – строительство туристического комплекса Chimgan the mountain leisure park. Он будет расположен на дорогом сердцам ташкентцев Чимгане.

Курорт предполагается построить на самой известной в Узбекистане вершине, которую любят покорять местные туристы, – горе Чимган. Курорт будет круглогодичным, при этом при прокладке горнолыжных трасс для зимних видов спорта проектировщики особое внимание уделят безопасности лыжников и сноубордистов.

На смену старой, демонтированной канатки в 2026 году придет новая. Планируется построить три станции: стартовую, промежуточную и конечную. Последняя расположится на пике Большого Чимгана – высоте 3309 метров. «Закидывать» туда туристов будут «гондолы». Маленькие станут стартовать с нижней станции, с уровня 16000 метров, их вместимость – 10 человек. На середине, высоте 2515 метров, их сменят два больших подъемника. Они доставят на конечную точку 80 человек, желающих насладиться красотой чимганских гор с высоты птичьего полета.

Проектировщики обещают минимизировать риск схода лавин, расположив через определенные промежутки противолавинное оборудование двух типов. Первое предполагается разместить на выбранных для этого точках. Газовые баллоны с нужной периодичностью станут «выстреливать» и создавать искусственные лавины для очистки склонов гор от снега. Второе устанавливается на вертолете, который сможет «достать» самые труднодоступные места.

Проектировщики нового курорта обещают сохранить экосистему Чимгана и предложить хозяевам небольшого количества частных дач, которые в данное время находятся на территории будущего комплекса и могут попасть под снос, приемлемое для них решение.

Сам курорт объединит в себе четыре деревни – от бюджетного до премиум-класса, чтобы летом, в самую жару, и зимой, в разгар лыжного сезона, здесь смогло отдохнуть наибольшее количество узбекистанцев и гостей страны.