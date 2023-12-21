Как сообщается в СМИ республики, с наступлением нового 2024 года обновится сумма налога на имущество. При этом следует отметить, что основная ставка, составляющая 1,5% останется такой же, какой была до сих пор. Изменения будут связаны с увеличением минимальной ставки на 20%.

Соответственно, на эту же сумму будет пересмотрена плата за квадратный метр площади. Это составит 3 млн. сумов для столицы. Жителям областных центров та же площадь обойдется в 2 млн. В других городах, а также сельской местности — 1,2 млн. сумов.