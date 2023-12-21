Налог на имущество будет увеличен с 1 января
21.12.2023 00:41
Как сообщается в СМИ республики, с наступлением нового 2024 года обновится сумма налога на имущество. При этом следует отметить, что основная ставка, составляющая 1,5% останется такой же, какой была до сих пор. Изменения будут связаны с увеличением минимальной ставки на 20%.
Соответственно, на эту же сумму будет пересмотрена плата за квадратный метр площади. Это составит 3 млн. сумов для столицы. Жителям областных центров та же площадь обойдется в 2 млн. В других городах, а также сельской местности — 1,2 млн. сумов.
Автор
Работал в печатных и интернет-СМИ с 2000 года. По образованию филолог русского языка и литературы. Окончил славянское отделение факультета зарубежной филологии Национального университета Узбекистана. готовил материалы на разные темы, но преимущественно писал о жизни общества и всем, что с ней связано. Разумеется, немалая толика моей работы была прямо связана с тематикой надвижимости, проблемами в этой сфере и способами их решения. В этом мне немало помогали профессиональные риэлторы, юристы, а также люди многих других специальностей. Надеюсь, что и сейчас мои материалы окажутся полезны читателю.