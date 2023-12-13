Согласно данным, предоставленным брокерской компанией Tranio, Узбекистан сегодня находится в лидерах по популярности среди желающих приобрести недвижимость. Второй по востребованности страной назван Кыргызстан. Там рост спроса составил 159%. По словам управляющего партнера компании Михаила Буланова в течение уходящего года узбекистанцы тратили на недвижимость в среднем 150 тысяч евро. Для сравнения эксперт привел аналогичный показатель для граждан Беларуси, оказавшийся самым высоким в СНГ. Здесь цифра составила 286 тысяч евро.

Также экспертом был приведен список стран дальнего зарубежья, где граждане РФ охотно приобретают недвижимость. Большое количество сделок было заключено в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Также традиционно популярны Греция, Кипр и Испания. И связано это с тем, что в этих странах легко получить статус резидента, приобретя недвижимость. Тем не менее отмечается, что по сравнению с прошедшим 2022 годом спрос на недвижимость в этих странах несколько снизился.