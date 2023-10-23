China Energy готова принять участие в модернизации объектов инфраструктуры и создании систем хранения энергии в Узбекистане. Об этом договорились Президент Шавкат Мирзиёев и глава компании Сун Хайлян во время визита Президента Республики Узбекистан в КНР, сообщила пресс-служба главы государства.

Китайская China Energy занимается проектированием и строительством тепло-, гидро- и атомных электростанций, выработкой солнечной и ветровой энергии, передачей энергии и др. Компания участвовала в реализации крупных проектов в более чем 100 странах мира, порядка 200 ее филиалов и представительств действуют в 80 государствах. Численность работников - около 150 тысяч человек, годовой доход - более 30 млрд долларов. Активы превышают 150 миллиардов долларов.

Присутствие компании в Узбекистане выражается в строительстве и введении в строй фотоэлектрических станций в Кашкадарьинской и Бухарской областях суммарной мощностью 1000 МВт, теплостанции в Сырдарье. Планируется возведение гибридной электростанции. До конца года планируется запустить первую очередь ФЭС (400 МВт), ввод в эксплуатацию второй очереди (600 МВт) намечен на 2024 год.

В рамках программы развития энергетической отрасли до 2030 года также были обсуждены перспективы партнерства по подготовке квалифицированных специалистов.

Отдельное внимание уделялось реализации совместных проектов в водохозяйственном секторе, различных отраслях промышленности. В сентябре текущего года был пущен в строй цементный завод в Самаркандской области мощностью 3 миллиона тонн. Сотрудничество расширяется.