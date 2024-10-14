С 04 по 05 ноября 2024 года в International Hotel Tashkent пройдет масштабная международная выставка United Property Expo. Это уникальная возможность для жителей Ташкента и гостей столицы познакомиться с более чем 10 000 объектами недвижимости от ведущих застройщиков и агентств из 12 стран мира.

Инфопартнером выставки является площадка недвижимости в Узбекистане Realting.uz.

Что ждет посетителей выставки?

На выставке будут представлены проекты из:

  • Турции.
  • ОАЭ.
  • Кипра.
  • Грузии.
  • Испании.
  • Португалии.
  • Италии.
  • Франции.
  • Болгарии.
  • Черногории.
  • Чехии.
  • Швейцарии.
  • Германии.

Более 50 застройщиков привезут свои лучшие объекты — от элитных вилл на берегу Средиземного моря до уютных апартаментов в популярных туристических и деловых центрах Европы и Азии. Получите бесплатный билет, можно тут.

Проекты участников United Property Expo 2024United Property Expo 2024

Почему стоит посетить United Property Expo?

  • Широкий выбор недвижимости: более 10 000 объектов — жилые и коммерческие проекты, апартаменты, виллы, дома и инвестиционные объекты в разных странах мира.
  • Прямое общение с застройщиками: посетители смогут лично встретиться с представителями компаний, задать интересующие вопросы и обсудить детали сделок.
  • Консультации экспертов: бесплатные консультации от специалистов по недвижимости, юристов и финансовых консультантов помогут принять правильное решение о покупке или инвестициях.
  • Эксклюзивные предложения: только на выставке будут действовать специальные акции и скидки от участников, которые позволят значительно сэкономить при покупке недвижимости.
  • Инвестиционные возможности: для тех, кто рассматривает покупку недвижимости как способ вложения средств, будут представлены самые перспективные рынки с высоким доходом от аренды и капитализации.

United Property Expo — это главная площадка для тех, кто хочет приобрести недвижимость за границей, будь то дом для отпуска, инвестиционный проект или жилье для постоянного проживания.

Не упустите шанс расширить свои горизонты и найти идеальный объект недвижимости на United Property Expo 2024 в Ташкенте! 04-05 ноября в International Hotel Tashkent — вход свободный, требуется предварительная регистрация. Получите бесплатный билет, пройдя регистрацию на нашем сайте!