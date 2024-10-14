С 04 по 05 ноября 2024 года в International Hotel Tashkent пройдет масштабная международная выставка United Property Expo. Это уникальная возможность для жителей Ташкента и гостей столицы познакомиться с более чем 10 000 объектами недвижимости от ведущих застройщиков и агентств из 12 стран мира.

Инфопартнером выставки является площадка недвижимости в Узбекистане Realting.uz.

Что ждет посетителей выставки?

На выставке будут представлены проекты из:

Турции.

ОАЭ.

Кипра.

Грузии.

Испании.

Португалии.

Италии.

Франции.

Болгарии.

Черногории.

Чехии.

Швейцарии.

Германии.

Более 50 застройщиков привезут свои лучшие объекты — от элитных вилл на берегу Средиземного моря до уютных апартаментов в популярных туристических и деловых центрах Европы и Азии. Получите бесплатный билет, можно тут.

Почему стоит посетить United Property Expo?

Широкий выбор недвижимости : более 10 000 объектов — жилые и коммерческие проекты, апартаменты, виллы, дома и инвестиционные объекты в разных странах мира.

более 10 000 объектов — жилые и коммерческие проекты, апартаменты, виллы, дома и инвестиционные объекты в разных странах мира. Прямое общение с застройщиками : посетители смогут лично встретиться с представителями компаний, задать интересующие вопросы и обсудить детали сделок.

посетители смогут лично встретиться с представителями компаний, задать интересующие вопросы и обсудить детали сделок. Консультации экспертов : бесплатные консультации от специалистов по недвижимости, юристов и финансовых консультантов помогут принять правильное решение о покупке или инвестициях.

бесплатные консультации от специалистов по недвижимости, юристов и финансовых консультантов помогут принять правильное решение о покупке или инвестициях. Эксклюзивные предложения : только на выставке будут действовать специальные акции и скидки от участников, которые позволят значительно сэкономить при покупке недвижимости.

только на выставке будут действовать специальные акции и скидки от участников, которые позволят значительно сэкономить при покупке недвижимости. Инвестиционные возможности: для тех, кто рассматривает покупку недвижимости как способ вложения средств, будут представлены самые перспективные рынки с высоким доходом от аренды и капитализации.

United Property Expo — это главная площадка для тех, кто хочет приобрести недвижимость за границей, будь то дом для отпуска, инвестиционный проект или жилье для постоянного проживания.

Не упустите шанс расширить свои горизонты и найти идеальный объект недвижимости на United Property Expo 2024 в Ташкенте! 04-05 ноября в International Hotel Tashkent — вход свободный, требуется предварительная регистрация. Получите бесплатный билет, пройдя регистрацию на нашем сайте!