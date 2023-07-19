Лучше купить своё? В Узбекистане растет спрос на покупку недвижимости, а на аренду — снижается

По данным Kapital.uz, в первом полугодии в Узбекистане было совершено более 130,000 сделок купли-продажи недвижимости (годовой рост составил 3,9%). При этом спрос на аренду жилья значительно снижается, а значит, и снять квартиру в Узбекистане становится все дешевле. Интересные данные — в статье.

Спрос на покупку недвижимости в Узбекистане летом снизился

В мае 2023 года количество сделок купли-продажи недвижимости в Узбекистане составило 25,500 сделок. Летом, как это чаще всего бывает, интерес к квартирам и домам немного снизился — количество сделок составило 23,600 (снижение спроса в июне по сравнению с маем — 7,7%).

Наибольшее снижение продаж отмечено в Ташкенте (17%), Сырдарьинской области (10%) и Навоийской области (9%). Однако, сравнивая данные с июнем 2022 года, можно отметить рост продаж жилья на 3,5%.

Изменения цен на аренду жилья в Ташкенте

В Ташкенте продолжается снижение стоимости аренды квартир. С начала текущего года средняя арендная плата сократилась на 14,3%. Наибольшее падение было зарегистрировано в марте, когда цены снизились на 7%. Однако, по сравнению с июнем прошлого года, арендная стоимость в Ташкенте выросла на 5,4%.

Кроме того, в течение года заметное снижение аренды, более чем на 20%, отмечено в трех районах столицы. В частности, в Алмазарском районе цены снизились на 26%, в Шайхантахурском на 24% и в Бектемирском на 22%.

Несмотря на то, что в мае рынок аренды начал оживать и показал подъем, в июне было отмечено снижение на 2,4%. Средняя стоимость аренды в Ташкенте составила $8,8 за квадратный метр.

Несмотря на значительное снижение цен с начала года, в июне все еще сохраняются высокие цены за аренду жилья в Шайхантахурском районе ($10,8/кв.м), Яккасарайском районе ($10,9 за квадратный метр) и Мирабадском районе ($11,7/кв.м).

В то же время, аренда квартир в Ташкенте остается наиболее доступной в Учтепинском районе ($7,3 за квадратный метр), Сергелийском районе ($6,3/кв.м) и Бектемирском районе ($5,5/кв.м).

Вторичный рынок жилья

В июне рост стоимости жилья на вторичном рынке недвижимости замедлился. В отличие от мая, когда цены выросли на 2,5%, в июне рост составил всего 0,8%.

В сравнении с прошлым годом, средние цены на вторичную недвижимость выросли более чем на 22%. Наибольший рост отмечается в Наманганской области (34,9%), Ташкентской области (29,4%) и городе Ташкенте (30,4%).

В столице цены на вторичное жилье в июне выросли на 0,7%, что ниже, чем в предыдущем месяце (1,7%). Высокие темпы роста цен наблюдаются в Мирабадском районе (2,4%) и Мирзо-Улугбекском районе (2,6%).