Граждане и коммерческие компании, работающие на территории Узбекистана, обязаны в полном объеме и своевременно уплачивать прямые и косвенные налоги. В случае нарушения к ним применяется административная ответственность. И если для граждан штрафы не так велики, то для юридических лиц и предпринимателей санкции существенны. Чтобы не нарушать нормы закона, нужно их знать.

Далее мы расскажем об основных налогах, действующих в стране, и актуальных процентных ставках на 2024 год.

Кто освобожден от налога

Полный перечень субъектов, в частности, физических и юридических лиц, представлен в Налоговом Кодексе Узбекистана. Для каждого налога это разные категории. Например, от НДФЛ освобождены лица, не имеющие дохода и имущества в собственности. По НДС нулевую ставку, то есть фактическое освобождение, имеют сельскохозяйственные предприятия (при условии, что они соответствуют требованиям, прописанным в НК).

Налоговая политика Узбекистана нацелена на ранжированную справедливую систему налогообложения. Льготы и преференции предоставляются именно тем, кто в них нуждается. Это касается как бизнеса, так и граждан.

Налог на добавленную стоимость: основные моменты

НДС – налог на добавленную стоимость – взимается по основной ставке 12%. Относится к разряду косвенных налогов, поскольку фактически его закладывают в будущую стоимость производимой продукции и предоставляемой услуги. Следовательно, при покупке какой-либо продукции или услуги, выполненной работы потребитель в том числе же погашает и размер НДС.

Фактическими же плательщиками НДС являются:

юридические лица;

индивидуальные предприниматели;

граждане Узбекистана, которые ввозят на территорию страны импортные товары.

Коммерческие предприятия и ИП могут работать как с применением НДС, так и без. Пройти обязательную регистрацию плательщика НДС предприниматель или юрлицо обязаны при условии, что их годовой оборот по доходу достигнет определенного лимита. Величина лимита ежегодно пересматривается.

Все операции, подлежащие налогообложению по НДС, подлежат обязательной фиксации в бухгалтерском и налоговом учете. На их основе формируется итоговая отчетная декларация. Отчетным периодом считается календарный месяц.

Законодательство предусматривает льготы по налогу. Они предоставляются в случае производства или продажи конкретных товаров. Например, ранее по нулевой ставке облагались товары медицинского и ветеринарного назначения. В 2024 году такая преференция аннулирована. Лекарственные препараты, ветеринарные и медицинские услуги теперь подлежат налогообложению по ставке 12%.

Налог на прибыль

Налог на прибыль уплачивают абсолютно все юридические лица, работающие на коммерческой основе. Чистая прибыль – это налогооблагаемая база для расчета суммы налога к уплате. Процентная ставка – от 0 до 20%. В большинстве своем компании платят 15% от чистой прибыли, которая рассчитывается путем вычитания из общей суммы дохода, полученного от реализации, всей суммы понесенных расходов.

Примечательно то, что компании могут уменьшить размер налогооблагаемой базы. Законодательно это допустимо при наличии капитальных инвестиций, вложений, направленных на модернизацию, инновационное развитие и т.п.

Что еще нужно знать о налоге на прибыль:

он может уплачиваться на основе авансовых взносов. В 2024 году такое обязательство накладывается на те компании, которые по итогу отчетного периода 2023 года, получили доход более 10 миллиардов сумов. Аналогично такая обязанность возникает у тех юридических лиц, у которых уже в этом году произошло превышение указанного лимита.

все остальные организации имеют возможность уплачивать налог по факту, то есть после получения чистой прибыли.

Отчетным периодом является квартал. Подать декларацию нужно в течение 20 календарных дней после завершения отчетного квартала. Годовая декларация по налогу на прибыль подается до 1 марта следующего года.

Налог с оборота

Налог с оборота – это определенная система налогообложения, при которой предприятия малого бизнеса могут не платить НДС и налог на прибыль, а просто уплачивать единый налог – с оборота.

Кому позволяют использовать такую форму:

компаниям, годовой оборот которых не превышает установленный лимит в 1 миллиард сумов;

предпринимателям, оборот которых свыше 100 миллионов сумов, но не более 1 миллиарда.

Действует квартальная система начисления. Подать отчетность плательщик обязан до 15 числа месяца, следующего за квартальным. Ежегодная отчетность подается до 15 февраля.

Базовая ставка составляет 4%. Базой налогообложения служит сумма полученного дохода за конкретный временной период.

Налог на недропользование

Плательщиками такого налога являются все компании, которые работают в отрасли добычи и использования недр земли. Базой налогообложения как раз служит объем недр, которые будут добыты или использованы компанией. Для каждого вида земельного ресурса и вида деятельности предполагается ранжированная система налогообложения. Компания получает подобную информацию от Министерства финансов.

Специальный рентный доход на добычу ресурсов

Данный вид налога уплачивают те компании, которые имеют в собственности участки, подпадающие под категорию лицензированию по добыче ресурсов.

Базой налогообложения является доход, который получен от реализации добытых ресурсов.

Имущественный и земельный налог для компаний

Налог на имущество платят абсолютно все юридические лица, у которых на балансе числится имущество. Сюда относят основные фонды, в том числе здания, сооружения. Базовая ставка – 1,5% в год. Начисляется на остаточную стоимость активов, указанную в балансе на конец года.

В 2024 году был осуществлен пересмотр базовой стоимости 1 кв. метра недвижимости, на основе которой производится расчет стоимости. В частности, установлены следующие лимиты:

не менее 3 млн сумов в Ташкенте;

не менее 2 миллионов в Нукусе и областных центрах;

не менее 1,2 миллиона в иных городах, селах

Подача декларации по налогу – 1 раз в год. Подать документ нужно до 1 марта года, следующего за отчетным. Применяется авансовая система оплаты. Если субъект является плательщиком налога с оборота, то имущественный налог он платить поквартально, то есть ¼. В остальных случаях используется ежемесячная система оплаты, то есть 1/12.

Земельный налог уплачивается ежегодно. Базу налогообложения с учетом конкретно установленных ставок юридические лица рассчитывают самостоятельно. Базовыми параметрами для расчета является общая площадь земельного участка, стоимость одного квадратного метра земли и соответственно тариф, применяемый к конкретному участку.

Расчет компании обязаны произвести на 1 января текущего года. Отчетность всегда подается по территориальному признаку, то есть в инспекцию, к которой территориально относится конкретный земельный участок. Если земля не имеет сельскохозяйственной категории, то отчетность подается до 20 января. В случае наличия сельскохозяйственных наделов, владелец имеет возможность подать отчетность до 01.02. текущего года.

Для каждого населенного пункта, земельного участка в зависимости от его практической принадлежности, установлены свои ставки. Полный перечень ставок представлен в ст. 429 НК. В 2024 году многие ставки были пересмотрены.

Срок подачи – до 1 марта текущего года. Платеж вносится по авансовой системе. Размер аванса зависит от выбранной системы налогообложения. Если компания уплачивает налог с оборота, то тогда величина составляет четверть от годового начисления. Все остальные субъекты обязаны заплатить 1/12 от суммы имущественного налога. При этом квартальная система внесения аванса предполагает оплату до 20 числа третьего месяца в текущем квартале. Ежемесячная оплата обязывает плательщика внести платеж до 10 числа текущего месяца.

Акцизный сбор

Уплата акцизного сбора – это непосредственно косвенное налогообложение, поскольку фактические его уплачивает не производитель, а покупатель. Ставки акцизного сбора регламентированы таможенным законодательством. Примечательно то, что компании, которые используют подакцизные товары в своем производственном цикле для производства иных товаров, имеют право не уплачивать такой сбор.

Новшеством 2024 года стало введение акцизного сбора на газированные напитки, которые содержат сахар и другие вкусовые добавки. Сумма акциза составляет 500 сум за один литр такого напитки. В случае реализации энергетических напитков размер акциза составляет 2 000 сум за один лит.

Также в 2024 году существенно увеличены все акцизы. В среднем увеличение составляет 12%. Исключение алкогольная импортированная продукция, по которым предполагается снижение ставки почти на 5%.

Отчетность – ежемесячная. Подается до 10 числа месяца, следующего за отчетным. В этот же период должна быть уплачена сумма начисленного налога.

Налог социальный

Этот налог в большинстве своем уплачивают работодатели. Ими могут быть юридические лица, бюджетные организации, нерезиденты, работающие на территории Узбекистана, предприниматели и самозанятые. Весь перечень субъектов, которые обязаны вносить такой платеж, утвержден ст. 408 НК Узбекистана.

Ставки налога зависят непосредственно от юридического статуса налогоплательщика:

для юридических лиц частной собственности – 12%, в том числе и нерезидентов;

бюджетные организации – 25%;

работодатели, в штате которых оформлены инвалиды, – 4,7%.

Основой для расчета налога являются затраты работодателя, связанные с непосредственным начислением зарплаты. По факту, это размер начисленной заработной платы сотрудника.

Отчет сдается ежемесячно – до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Также есть годовая форма отчетности, которая должна быть подана в орган контроля до 15 февраля следующего за отчетным годом.

НДФЛ

НДФЛ так называемый подоходный налог. Он уплачивается абсолютно со всех физических лиц, которые получают зарплату. Таким образом базой для расчета НДФЛ служит именно зарплата гражданина Узбекистана. Также налогообложению подлежат и иные доходы, которые получают как резиденты, так и нерезиденты государства.

Базовые ставки НДФЛ:

12% – базовая ставка, применяемая в том числе и к заработной плате;

5% – дивидендная ставка, применяемая к депозитным доходам, иным видам подобных выплат.

Есть доходы физических лиц, которые подлежат налогообложению. Например, получение дохода от сдачи недвижимости в аренду, от получения денежных подарков, выплат и т.д. Есть же перечень доходов, которые могут не подлежат налогообложению. Более подробно данный вопрос регламентирует ст. 378 Налогового Кодекса Узбекистана.

Также по НК утверждена категория лиц, которым предоставлена льгота. Они могут не уплачивать НДФЛ или в определенных случаях получить часть уплаченного налога.

Налоговым агентом по НДФЛ в большинстве случаев является работодатель (при начислении зарплаты). В случае с дивидендами, агентом выступает банк, иная финансовая организация.

Законодательство обязывает налоговых агентов своевременно удерживать и оплачивать платежи. В случае невыполнения своих прямых обязательств они должны будут самостоятельно компенсировать сумму неуплаченных платежей.