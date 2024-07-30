Центральный банк порадовал бизнес. 25 июня объявлено о снижении ключевой ставки с 14% до 13,5% — так регулятор дал сигнал об улучшении состоянии экономики и снижении уровня инфляции.

А что с ипотекой?

Традиционно при установлении новой ставки Центробанка экономисты прогнозируют аналогичное изменение процентных ставок в банках: как по вкладам, так и кредитам. И ипотечные займы не исключение — при снижении ключевой ставки на 0,5% можно рассчитывать на удешевление ипотеки на 0,25%-0,3% (а это несколько десятков миллионов сум в долгосрочном периоде).

В то же время эксперты предупреждают: обычно снижение ставок по жилищным кредитам в банках Узбекистана происходит небыстро и изменений стоит ждать не раньше, чем через несколько месяцев. Но в этот раз один из крупнейших банков отреагировал мгновенно и предложил ипотеку со льготным периодом и начальной ставкой 18% годовых. Средняя ставка по ипотеке в банках Узбекистана сейчас 24%.

Стоит также учитывать: удешевление ипотеки стимулирует спрос и, соответственно, рост цен на жилье. А зная особенности национальной экономики можно предположить, что цены на недвижимость подскочат быстрее, чем подешевеет ипотека.

Любопытно, что цикл снижения ставки рефинансирования за последние полгода наблюдается по всему центральноазиатскому региону. Первым решение о снижении — с 10% до 9,5% — принял в феврале Национальный банк Таджикистана. В мае на резкое снижение с 13% до 11% пошел Нацбанк Киргизии. В Казахстане наблюдался целый цикл с февраля по середину июля — с 14,15% до 14,25%.

В то же время 26 июля Банк России сообщил о резком повышении учетной ставки: с 16% до 18%. Таким образом регулятор пытается замедлить темпы инфляции, которые в июле оказались гораздо выше прогнозов ЦБ и стабилизировать ситуацию на рынке жилья.