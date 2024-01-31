В ходе мероприятия , сообщается в СМИ присутствующие во главе с президентом всесторонне рассмотрели вопрос, заявленный на повестку дня. На первый взгляд он может показаться малозначимым и даже всерьез удивить несведущего человека. Какой резон выносить подобную тему на обсуждение на столь высоком уровне? А он, как выясняется, есть, и при этом немалый. Каждое сданное в аренду подвальное помещение может принести немалую пользу обществу, преобразившись, например, в продовольственный или хозмаг. Согласитесь, приятно, когда за булкой хлеба или нужной в хозяйстве вещью не придется ехать на другой конец города, ведь все в шаговой доступности! Вот о программе реализации подобной программы и говорилось на прошедшем 29 января заседании. В его ходе, как отметили журналисты, фигурировала цифра в 2000 неиспользуемых подвалов. Остается неясным, откуда всплыло именно это количество, ведь число новостроек наверняка много больше. Если далее говорить о цифрах, то ожидается, что каждый сданный в аренду подвал принесет доход 150-200 миллиардов сумов. Это согласно предварительным расчетам, а в реальности сумма может оказаться даже более привлекательной. К тому же практика сдачи подвалов внаем создаст множество рабочих мест. Ведь подобная территория может быть приспособлена под любой бизнес: магазины, киоски, парикмахерские, кафе и т.п. Они (подвальные помещения), что немаловажно, могут выделяться только с согласия собственников квартир в доме.

Словом, обсужденная задумка обещает быть весьма перспективной. В ходе заседания глава государства, объявил, что новинка будет реализована в кратчайшие сроки. Ознакомиться с перечнем предлагаемых к аренде помещений можно будет в электронной системе «Мениг уйим» («Мой дом — узб».). Через нее же можно будет осуществлять и платежи. Удобство, как говорится, налицо. Кроме того президент дал задание правительственному корпусу, ответственному за ЖКХ подготовить комплекс мер по реновации аварийного жилья. Далее президент отметил, что работа управляющих компаний вызывает многочисленные нарекания со стороны жителей домов и призвал руководство УК исправить ошибки, отмеченные людьми. Надеемся, что эти слова будут услышаны и уровень услуг, предоставляемых ЖКХ возрастет.