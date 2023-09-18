Спрос на покупку и аренду жилья только растет. Что изменилось на рынке недвижимости в Узбекистане за август?

Недавно Центр экономических исследований и реформ Узбекистана опубликовал отчет, согласно которому рынок недвижимости Узбекистана в августе набирает обороты: количество сделок в крупных регионах растет, спрос на аренду жилья в Ташкенте продолжает увеличиваться.

Количество сделок на рынке недвижимости Узбекистана растет

В августе на узбекском рынке недвижимости было совершено 28,000 сделок купли-продажи жилья – это на 10,7% больше, чем в предыдущем месяце. Самым активным стал рынок недвижимости Наманганской области, где количество сделок увеличилось на 33%. На втором и третьем месте по количеству сделок Сурхандарьинская и Самаркандская области с ростом на 27% и 25% соответственно.

При этом рынок недвижимости Ташкента показывает более умеренную динамику: в августе продано 7,5 тысяч квартир, что на 10% больше, чем в июле.

Что интересно, стоимость «квадрата» в целом по стране снижается – в августе на 0,7%. Однако в Ташкенте цены на квартиры ожидаемо не падают – средняя стоимость квадратного метра выросла на 1,9%. Если же анализировать динамику за год, то цены на жилье в Узбекистане выросли примерно на 22%. В Ташкенте этот показатель выше, и составляет 31,6%.

Спрос на аренду жилья в Ташкенте также растет

В прошлом месяце в Ташкенте увеличился спрос на аренду квартир. Средняя стоимость аренды за квадратный метр поднялась на 2% и составила $8,9. То есть снять двухкомнатную квартиру в столице общей площадью 54 кв.м. можно в среднем за $480.

В Шайхантахурском районе стоимость аренды жилья самая высокая и составляет $11,3 за 1 квадратный метр. За ним следуют Яккасарайский район — 11 долларов и Мирабадский район — $11,5. Самые доступные цены на аренду жилья можно найти в Учтепинском районе — $7,1, Сергелийском районе $6,7 и Бектемирском районе $5,6.

Если сравнивать с прошлым годом, то мы видим, что средняя стоимость аренды жилья в Ташкенте выросла на 2,3%.