В Ташкенте порядка 200 географических объектов не имеют названий. Хокимият столицы обратился к жителям с предложением прислать свои варианты.

Эта тема актуальна для нового, Янгихаётского района, который был образован в результате слияния части Сергелийского и Бектемирского столичных районов, а также четырех районов Ташкентской области. К примеру, в Сергелийском районе есть «10-я строительная площадка». В кадастрах людей, покупающих там жилье, указан номер этой стройплощадки. Есть надежда, что ситуация изменится к лучшему.

Хокимият столицы принял неординарное решение – дать возможность ташкентцам назвать безымянные улицы и кварталы нового района. Главное, чтобы названия: отражали наиболее характерные признаки географических объектов; соответствовали системе наименований, существующих на месте их расположения; учитывали географические, исторические, национальные, этнические, лингвистические и другие особенности местного населения; были универсальным и кратким, не более трех слов.

Жители Ташкента могу присылать свои варианты с 10 по 17 октября на сайт Geonom.tashkent.uz. За два дня поступило 15 предложений.