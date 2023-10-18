Жители 18-этажек, проект которых был разработан московскими архитекторами, против запланированной реновации. Сдержит ли хокимият города свое обещание не проводить реконструкцию облика зданий без согласия ташкентцев?

В столице планируется реновация облика более 70 зданий. В их число входят дома, расположенные по улице Нукусской, вдоль проспекта Мустакиллик, и знаменитые высотки на Хамида Алимджана.

Именно их жители прислали на новостной портал «Газета.uz» эскизы реконструкции зданий, переданные им представителями хокимията. На них изображены проекты переделки "московских" многоэтажек и жилых девятиэтажек, стоящих на проспекте Мустакиллик.

Ташкентцы боятся, что в результате проведенных работ их дома потеряют индивидуальность и узнаваемый столичными жителями декор, а также то, что реновация может негативно отразиться на конструкции зданий, в результате чего может ухудшиться вентиляция. Жители отмечают, что часть стройматериалов уже завезена, однако работы еще не начались.

Три эскиза, переданные новостному сайту «Газета.uz», были разработаны подрядчиком. Представители городской администрации ответили жителям, что не согласовывали и не одобряли эти проекты.

«Газета.uz» обратилась за разъяснениями в столичный хокимият. В мэрии разъяснили, что работы будут проводиться только с одобрения ташкентцев и архитекторов. Готовится презентация проектов, их обсуждение и защита.

Жители столицы надеются: хокимият сдержит обещанное слово, и реновацию без их одобрения проводить не станут.