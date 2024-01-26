С нуля до 40 000 объектов: рассказываем о феноменальном росте платформы Realting.uz
Realting.uz — это новая цифровая платформа для рынка недвижимости в Узбекистане, запущенная в сентябре 2023 года международным брендом . За первые 6 месяцев работы платформа показала впечатляющие результаты по привлечению пользователей.
Цели и миссия Realting.uz
Главная цель создания платформы — сделать рынок недвижимости Узбекистана более открытым и прозрачным с помощью современных технологий.
Миссия проекта — упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка: от крупных застройщиков до рядовых покупателей квартир и домов.
Достижения Realting.uz за первые 6 месяцев
Несмотря на недолгий период работы, платформе Realting.uz удалось завоевать лидирующие позиции и привлечь к сотрудничеству сотни компаний:
- Более 250 партнеров, в том числе крупнейшие застройщики и агентства недвижимости Узбекистана.
- Размещено свыше 40 000 объектов по всем регионам страны.
- Ежемесячный прирост аудитории в 3 раза.
Лидерство по объему базы данных среди всех онлайн-платформ недвижимости Узбекистана.
Наш сайт также служит новостным ресурсом, информируя пользователей о социально значимых вопросах и тенденциях на рынке недвижимости.
Статистика в октябре 2023
Статистика в январе 2024
Ассортимент и география объектов
На Realting.uz представлен широкий ассортимент как строящегося, так и уже готового жилья:
- Квартиры в новостройках от ведущих застройщиков
- Вторичное жилье (квартиры и частные дома)
- Коммерческая недвижимость
- Земельные участки
- География охватывает все крупные и средние города Узбекистана: от Ташкента до Ферганы и Нукуса.
Удобный поиск и сравнение вариантов
Одно из главных преимуществ Realting.uz — удобные инструменты для сравнения интересующих вариантов недвижимости по ключевым параметрам: местоположение, площадь, цена и т.д.
Можно выбирать квартиры по районам, классу дома, этажности — в соответствии со своими предпочтениями и бюджетом.
Рекламные возможности для компаний
Помимо каталога объектов, Realting.uz предоставляет застройщикам, агентствам недвижимости и другим компаниям широкие возможности размещения рекламы, включая баннерную рекламу, спонсорские статьи и другие форматы. Все подробности указаны в .
Это позволяет эффективно охватить именно ту аудиторию, которая целенаправленно ищет или планирует приобрести недвижимость в Узбекистане.
Планы развития проекта
В планах Realting.uz — дальнейшее расширение базы объектов, улучшение функционала сайта и укрепление партнерских отношений. Компания намерена укреплять позиции лидирующей платформы для участников рынка недвижимости Узбекистана.