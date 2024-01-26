С нуля до 40 000 объектов: рассказываем о феноменальном росте платформы Realting.uz

Realting.uz — это новая цифровая платформа для рынка недвижимости в Узбекистане, запущенная в сентябре 2023 года международным брендом REALTING . За первые 6 месяцев работы платформа показала впечатляющие результаты по привлечению пользователей.

Цели и миссия Realting.uz

Главная цель создания платформы Realting.uz — сделать рынок недвижимости Узбекистана более открытым и прозрачным с помощью современных технологий.

Миссия проекта — упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка: от крупных застройщиков до рядовых покупателей квартир и домов.

Достижения Realting.uz за первые 6 месяцев

Несмотря на недолгий период работы, платформе Realting.uz удалось завоевать лидирующие позиции и привлечь к сотрудничеству сотни компаний:

Более 250 партнеров, в том числе крупнейшие застройщики и агентства недвижимости Узбекистана.

Размещено свыше 40 000 объектов по всем регионам страны.

Ежемесячный прирост аудитории в 3 раза.

Лидерство по объему базы данных среди всех онлайн-платформ недвижимости Узбекистана.

Наш сайт также служит новостным ресурсом, информируя пользователей о социально значимых вопросах и тенденциях на рынке недвижимости.

Статистика в октябре 2023

Статистика в январе 2024

Ассортимент и география объектов

На Realting.uz представлен широкий ассортимент как строящегося, так и уже готового жилья:

Квартиры в новостройках от ведущих застройщиков

Вторичное жилье (квартиры и частные дома)

Коммерческая недвижимость

Земельные участки

География охватывает все крупные и средние города Узбекистана: от Ташкента до Ферганы и Нукуса.

Удобный поиск и сравнение вариантов

Одно из главных преимуществ Realting.uz — удобные инструменты для сравнения интересующих вариантов недвижимости по ключевым параметрам: местоположение, площадь, цена и т.д.

Можно выбирать квартиры по районам, классу дома, этажности — в соответствии со своими предпочтениями и бюджетом.

Рекламные возможности для компаний

Помимо каталога объектов, Realting.uz предоставляет застройщикам, агентствам недвижимости и другим компаниям широкие возможности размещения рекламы, включая баннерную рекламу, спонсорские статьи и другие форматы. Все подробности указаны в этом прайс-листе .

Это позволяет эффективно охватить именно ту аудиторию, которая целенаправленно ищет или планирует приобрести недвижимость в Узбекистане.

Планы развития проекта

В планах Realting.uz — дальнейшее расширение базы объектов, улучшение функционала сайта и укрепление партнерских отношений. Компания намерена укреплять позиции лидирующей платформы для участников рынка недвижимости Узбекистана.