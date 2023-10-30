Международная платформа недвижимости REALTING  реализовала локальный кейс на рынке недвижимости и 15 сентября 2023 года запустила в Узбекистане площадку Realting.uz. К концу октября 2023 года к этой площадке уже подключились 107 застройщиков и 71 агентство недвижимости, размещены более 24,000 объектов первичного и вторичного рынков, представлены 184 жилых комплексов.

Узбекистан активно развивается и растет, постепенно становясь лидером региона Центральной Азии. Бурный рост экономики спровоцировал, в том числе, и рост населения. Именно эти два фактора легли в основу глобального развития строительной отрасли, которая стала одной из доминирующих отраслей экономики страны. Вместе с расширением строительной отрасли стал развиваться и рынок недвижимости в Узбекистане.

Большие перспективы рынка недвижимости и скорость его развития привлекли внимание международной платформы недвижимости REALTING.com — платформа реализовала локальный кейс на рынке недвижимости и 15 сентября 2023 года запустила в Узбекистане площадку Realting.uz. 

Для справки: REALTING — бренд в сфере недвижимости и IT-решений для продвижения риэлторских услуг и девелоперских проектов с богатым опытом на рынке недвижимости. На платформе постоянно размещается более 269 000 объектов недвижимости из 80 стран. 

На локальной площадке Realting.uz смогут размещать свои объекты недвижимости как частные покупатели и продавцы, так и профессиональные участники рынка. К концу октября 2023 года к платформе Realting.uz уже подключились более 107 застройщиков и 71 агентств недвижимости, размещены более 24,000 объектов первичного и вторичного рынков, представлены 184 жилых комплекса, что сделало ее лидером по количеству объектов среди сайтов по недвижимости Узбекистана.

Главная страница сайта realting.uz

На платформе Realting.uz, помимо объектов недвижимости, можно найти свежую информацию о застройщиках, агентствах недвижимости и риэлторах Узбекистана, а также узнать о ситуации на рынке недвижимости.

Международная платформа недвижимости https://realting.com/ - это бренд в сфере недвижимости и IT-решений для продвижения риэлторских услуг и девелоперских проектов с богатым опытом на рынке недвижимости. В октябре 2023 года на платформе постоянно размещается более 269 000 объектов недвижимости с более 80 стран. С Realting сотрудничают около 1000 компаний. Платформа имеет 20 летний опыт создания локальных площадок недвижимости в различных государствах и многолетний опыт создания и продвижения  MLS-систем (мультилистинговых систем), — инновационных IT-решений, которые выводят процесс продажи, покупки и аренды недвижимости на качественно новый уровень.

Помимо этого, на платформе Realting.com  в ближайшее время будет реализована обновленная система партнерских продаж, с помощью которой профессиональные участники рынка смогут увеличить количество сделок с помощью партнеров, а также выйти на мировую арену, расширить диапазон стран для рекламы своих объектов, а значит, и увеличить свои доходы. Данные технологии будут доступны в том числе и для риэлторов Узбекистана.

По планам компании "REALTING CENTRAL ASIA" LLC, опыт работы на международном рынке недвижимости, реализованный на платформе Realting.uz, поможет развитию рынка недвижимости Узбекистана. 