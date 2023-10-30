Международная платформа недвижимости REALTING реализовала локальный кейс на рынке недвижимости и 15 сентября 2023 года запустила в Узбекистане площадку Realting.uz. К концу октября 2023 года к этой площадке уже подключились 107 застройщиков и 71 агентство недвижимости, размещены более 24,000 объектов первичного и вторичного рынков, представлены 184 жилых комплексов.

Узбекистан активно развивается и растет, постепенно становясь лидером региона Центральной Азии. Бурный рост экономики спровоцировал, в том числе, и рост населения. Именно эти два фактора легли в основу глобального развития строительной отрасли, которая стала одной из доминирующих отраслей экономики страны. Вместе с расширением строительной отрасли стал развиваться и рынок недвижимости в Узбекистане.

Большие перспективы рынка недвижимости и скорость его развития привлекли внимание международной платформы недвижимости REALTING.com — платформа реализовала локальный кейс на рынке недвижимости и 15 сентября 2023 года запустила в Узбекистане площадку Realting.uz.

Для справки: REALTING — бренд в сфере недвижимости и IT-решений для продвижения риэлторских услуг и девелоперских проектов с богатым опытом на рынке недвижимости. На платформе постоянно размещается более 269 000 объектов недвижимости из 80 стран.

На локальной площадке Realting.uz смогут размещать свои объекты недвижимости как частные покупатели и продавцы, так и профессиональные участники рынка. К концу октября 2023 года к платформе Realting.uz уже подключились более 107 застройщиков и 71 агентств недвижимости, размещены более 24,000 объектов первичного и вторичного рынков, представлены 184 жилых комплекса, что сделало ее лидером по количеству объектов среди сайтов по недвижимости Узбекистана.

На платформе Realting.uz, помимо объектов недвижимости, можно найти свежую информацию о застройщиках, агентствах недвижимости и риэлторах Узбекистана, а также узнать о ситуации на рынке недвижимости.

Международная платформа недвижимости https://realting.com/ - это бренд в сфере недвижимости и IT-решений для продвижения риэлторских услуг и девелоперских проектов с богатым опытом на рынке недвижимости. В октябре 2023 года на платформе постоянно размещается более 269 000 объектов недвижимости с более 80 стран. С Realting сотрудничают около 1000 компаний. Платформа имеет 20 летний опыт создания локальных площадок недвижимости в различных государствах и многолетний опыт создания и продвижения MLS-систем (мультилистинговых систем), — инновационных IT-решений, которые выводят процесс продажи, покупки и аренды недвижимости на качественно новый уровень.

Помимо этого, на платформе Realting.com в ближайшее время будет реализована обновленная система партнерских продаж, с помощью которой профессиональные участники рынка смогут увеличить количество сделок с помощью партнеров, а также выйти на мировую арену, расширить диапазон стран для рекламы своих объектов, а значит, и увеличить свои доходы. Данные технологии будут доступны в том числе и для риэлторов Узбекистана.

По планам компании "REALTING CENTRAL ASIA" LLC, опыт работы на международном рынке недвижимости, реализованный на платформе Realting.uz, поможет развитию рынка недвижимости Узбекистана.