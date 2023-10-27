Корреспондент ИА «Дунё» сообщает, что в британском онлайн-издании The Art Newspaper опубликована статья под заголовком «Узбекистан запускает амбициозную новую культурную программу».

В ней, в частности, говорится о том, что в Ташкенте начато строительство и в ближайшие два года намечается открытие нового Государственного художественного музея, а также проводится реставрация Центра современного искусства.

Разработка проекта нового Государственного художественного музея осуществляется архитектурным бюро Tadao Ando Architect & Associates всемирно известного архитектора, лауреата Приткцеровской премии Тадао Андо. Генеральным проектировщиком является архитектурное бюро Atelier Brückner (Германия). Проект реализуется Фондом развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан в партнерстве с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт».

Дизайн-концепция охватывает большое экспозиционное пространство, музейные хранилища, лекторий, библиотеку, кафе, террасу, расположенную на крыше, парк.

Предполагается, что коллекция нового музея будет насчитывать более 100 тысяч экспонатов и разместится на площади более 40000 квадратных метров.

Новый музей расположится в столице между медресе «Абулкасим», Дворцом искусств «Истиклол» и памятником Алишеру Навои.

Центр современного искусства в Ташкенте в настоящее время реконструируется французской архитектурной фирмой «Studio KO» и планирует открыть свои двери в 2024 году.

В 2019 году Центр разместился в историческом здании, которое было построено в 1912 году. До революции 1917 года на этой территории находилась первая в Ташкенте дизельная электростанция, вырабатывающая энергию для первой в городе трамвайной ветки. Архитектору сооружения – главе строительного ведомства Туркестанского края Вильгельму Гейнцельману принадлежат также проекты Ташкентского реального училища, дворца Романовых и другие.

Подготовительные работы по реконструкции здания были начаты в 2021 году, открытие Центра планируется на 2024 год.

Высота потолков и широкий периметр комнат позволяют обустроить трансформируемые пространства, которые можно будет использовать как лекционные и мультимедийные залы. Внутреннюю территорию планируется превратить в площадь, что сделает пространство максимально гибким в эксплуатации и позволит проводить мероприятия под открытым небом.

Реставрация и реконструкция здания реализуются в соответствии с эко-принципами, будут использованы альтернативные источники энергии. Основная задача – сохранение уникальности и индивидуальности исторического здания.