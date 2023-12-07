В настоящее время в столице Узбекистана активно ведется масштабное строительство, которое вызывает различные эмоции у окружающих. Одной из проблем, вызывающих недовольство населения, являются перебои с электроэнергией, вызванные повышенным потреблением строителями. Глава Минэнерго РУз, Журабек Мирзамахмудов, рассказал о мерах, предпринимаемых организацией для решения этой проблемы.



Минэнерго активно участвует в вопросах строительства, расширив свою компетенцию на объекты с меньшей мощностью, от 0,2 до 0,5 МВт. Ранее требовалось прямое участие министерства только при подключении объектов с повышенным энергопотреблением (от 5 МВт). Теперь документация получается через Минэнерго, а не через Центры госуслуг. Вместе с Министерством экономики и финансов готовится программа по модернизации и расширению энергосетей до 2030 года.



Для улучшения энергоснабжения владельцы объектов с повышенным потреблением электричества должны самостоятельно заботиться о том, чтобы не создавать проблем окружающим. Например, владелец строительного объекта должен установить соответствующее электрооборудование и получить разрешение на подключение своего объекта.



Также были проведены работы по ремонту котельных и пополнению запасов топлива, чтобы обеспечить надежное отопление во время холодных зим. Глава Минэнерго заверил, что никакие холода больше не будут страшны.



Относительно рынка недвижимости, количество сделок купли-продажи снизилось на 7% по сравнению с прошлым годом. Самый явный спад наблюдается в отдаленных регионах страны, таких как Сурхандарьинская и Джизакская области. Однако цены на жилье на вторичном рынке растут. Лидерами по росту цен являются Ташкентская область, Наманганская область и Навоийская область. В столице цены на вторичное жилье также немного повысились.



Таким образом, Минэнерго предпринимает значительные усилия для решения проблем с электроэнергией, а рынок недвижимости продолжает свое развитие с некоторыми изменениями в количестве сделок и ценах.