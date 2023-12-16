Согласно сообщению пресс-службы президента Узбекистана 12 декабря текущего года он посетил теплоцентраль, находящуюся в Учтепинском районе столицы. Целью визита стала проверка готовности предприятия к отопительному сезону. Забегая вперед, скажем, что стараниями работников «Тошкент иссиклик маркази». Результат проверки оказался целиком положительным. К началу отопительного сезона на предприятии была проведена большая работа по бесперебойному обеспечению теплом жителей. Проведенный комплекс мероприятий стал тем более важен, поскольку помимо сотен жилых многоэтажек предприятие призвано обеспечивать теплом около 400 общественных учреждений. Для того, чтобы теплоцентраль могла работать в штатном режиме, не только созданы значительные запасы мазутного топлива, но и модернизированы две единицы нагревательных котлов. После принятых мер, они смогут работать как на мазутном, так и на газовом сырье. Также в рамках текущего ремонта обеспечена дополнительная изоляция труб с целью снижения потерь тепла.

В ходе визита Шавкат Мирзиеев пообщался с руководством района и столицы в целом. Главой государства чиновникам был дан ряд указаний, направленных на повышение эффективности управления и контакта с населением. Важным требованием стало то, чтобы как можно более широкий круг социальных вопросов решался на месте и по мере их возникновения.