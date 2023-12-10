Аналитический отдел компании Commonwealth Partnership (Российская Федерация) представил проект того, как следует оценивать коммерческую недвижимость, представленную на рынке Ташкента, исходя из принятых в этой сфере международных стандартов. Подобное нововведение призвано значительно упростить процедуру оценки. Данный документ составлен с учетом сложившихся на мировом рынке стандартов, но при этом в нем постарались учесть и некоторые характерные для данного географического региона параметры. Разумеется, не были обойдены и другие факторы, могущие иметь весьма немалое значение для покупателя. На сегодняшний день подобная система обещает стать основным документом, из которого покупатель сможет почерпнуть максимум требуемой им информации. Классификация разработана для развивающегося рынка офисной недвижимости Республики Узбекистан в соответствии с международными стандартами, и главная ее задача – способствовать его развитию.

Типологизация недвижимого имущества проводится по 3 различным классам (А, B, C) с разделением на подгруппы. Принадлежность определенному классу означает соответствие офисного строения приведенным ниже критериям. Нашей командой были выбраны критерии, которые будут подталкивать девелоперов к повышению качества объектов, а также добавлен класс А+, полностью соответствующий лучшим международным стандартам качества и учитывающий местный климатический контекст.

Классы А+ и А являются премиальными сегментами, ориентированными на крупные международные компании и местные институциональные компании, имеющие собственные стандарты отделки офисных помещений. Классы B+ и B являются подходящими для компаний среднего размера, не имеющих строгих корпоративных стандартов. Исходя из этого, каждый объект недвижимости может являться востребованным на рынке независимо от его класса.

Данная классификация разработана CMWP Uzbekistan для внутреннего использования в аналитической деятельности и предоставляется в открытый доступ специалистам в сфере консалтинга, оценки, инвестиций и девелопмента офисной недвижимости с целью повышения качества услуг на рынке коммерческой недвижимости.