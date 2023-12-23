Обнародованы свежие данные о том, как изменилась обстановка на рынке недвижимости в Республике. Об этом сообщается в СМИ со ссылкой на Центр экономических исследований и реформ. Даже при беглом ознакомлении можно сделать вывод, что в целом выводы экспертов можно считать положительными. После непродолжительных ценовых колебаний ситуация вполне может быть названа стабильной. Специалисты отметили некоторый рост (4%) количества продаж недвижимого имущества в стране. В этом отношении лидерами стали Хорезмская, Наманганская и Джизакская области. Рост составил соответственно 23, 16 и 12%.

При этом эксперты отметили, что при сравнении с аналогичными данными за уходящий год в целом можно отметить падение продаж. Общая цифра по их оценкам составила около 10%.

Схожая ситуация наблюдается и на рынке аренды жилья. В столице установилась средняя цена за квадратный метр в размере $ 9,3 против $ 9,5. Самой доступной названа аренда жилья в Сергелийском, Учтепинском и Бектемирском районах. Это составило $ 7,1, $ 8,1 и $ 6,2. Лидером по стоимости аренды квадратного метра площади стал Шайхантохурский ($11,6), Мирабадский ($ 11,5) и Яккасарайский ($ 10,9) районы. Эксперты ЦЭИР констатируют, что в сравнении с 2022 годом аренда подешевела на 6,1%. С начала же 2023 падение цены составило 9,2%. Рост, размером в 3,7%, отмечен лишь в Бектемирском районе Ташкента.

Несколько отличные цифры представлены на вторичном рынке жилья. В прошедшем месяце средняя стоимость жилья выросла на 0,7%, а в сравнении с прошлым годом жилье подорожало на 18,2% За уходящий год цена на столичную «вторичку» увеличмлась в среднем на 22,8%.