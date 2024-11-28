4-5 декабря в Ташкенте состоится выставка Central Asian Franchising Business Expo. Это самое крупное событие в регионе Средней Азии по реализации бизнеса и франшиз, позволяющее привлекать капиталовложения в предпринимательские проекты.

Ключевые направления мероприятия — франчайзинг, автоматизация, дистрибуция, маркетинг, вендинговый бизнес, электронная торговля, банковские услуги, бухгалтерский консалтинг, инвестиции, управление персоналом.

Место проведения: Hyatt Regency Tashkent.

Время: 9:00-17:00.

Что такое Central Asian Franchising Business Expo

Основная миссия выставки, проходящей два раза в год, — познакомить участников с инновационными идеями, стратегиями предпринимательства. Помочь вывести на новый уровень бизнес-процессы, создавая условия для экономического роста в Узбекистане и всем центральноазиатском регионе.

После каждой выставки подписывается более 35 контрактов. Мероприятия посещают свыше 4 тысяч предпринимателей из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Турции, Таджикистана. Участники представляют более 100 брендов из 15+ направлений экономической деятельности. На каждый из них приходится около 145 заявок. Один участник в среднем заключает 2,1 договора.

Мероприятие организовывается уже в 5ый раз компанией UzFranchise, при поддержке Ассоциации Франчайзинга Узбекистана. В числе информационных партнеров форума — портал недвижимости в Узбекистане Realting.uz, имеющий опыт в продвижении ИТ-технологий и услуг в различных сегментах недвижимости.

Среди участников мероприятия узбекские и зарубежные франшизы:

Realting.uz;

UFC GYM;

Шеф-Бургер;

Apex Pizza;

Eeeng ЯQH;

Ozon;

Капибара;

IThub;

Новиков и др.

Что ждет участников и гостей

Каждый участник мероприятия сможет представить компанию клиентам, партнерам, инвесторам и заключить взаимовыгодные соглашения. Будет организован живой диалог с франчайзерами из более чем 10 государств.

Деловая программа выставки включает лекции, пленарные сессии, мастер-классы, бизнес разборы и практические советы с участием ведущих экспертов-практиков. Заявлены рентабельные проекты с показателем до 60% и годовой прибылью от 50 тыс. долларов.

Запланировано представление франшиз (в том числе применяющих зеленые технологии), инвестиционный питчинг в туристической, производственной сфере, зеленой экономике. Организаторы составят рейтинг, наградят лучшие франшизы и покажут наиболее перспективные направления для инвестиций.

Чтобы зарегистрироваться на мероприятии и получить дополнительную информацию, переходите на сайт uzfranchise.uz или звоните по телефону +998 99 200 82 72.