Наверное, для большинства наших сограждан этот неожиданный вопрос может оказаться праздным. Кто-то просто не придает этому решающего значения, кто-то смотрит на саму жилплощадь, выбирая для себя вариант с хорошим ремонтом и развитой инфраструктурой вокруг. Третьи (возьмем смелость предположить, что их — большинство) ориентируется на ценовую доступность жилья. Т.е. покупают то, что им доступно, невзирая на этаж. И только сравнительно небольшая категория граждан обращают внимание на то, на какой высоте придется жить. Причем кто-то ратует за нижние этажи, а кому-то больше по душе верхние. Попробуем разобраться в этом вопросе. Для этого мы поговорили с некоторым количеством людей, и профессиональных риэлторов и выслушали их мнения.

Действительно, при ближайшем рассмотрении затронутый вопрос представляется далеко не шуточным. И в пользу обоих вариантов можно найти множество аргументов. Хотя, если учесть, что Ташкент в настоящее время застраивается в основном многоэтажными домами, кому-то однозначно придется заселять «верхотуру», когда «низ» будет раскуплен. Впрочем, мы слегка отклонились от темы. Итак, рассмотрим вариант верхних этажей с его преимуществами и недостатками.

Если говорить о САМОМ верхнем этаже, над которым только чердак и крыша то основных преимуществ можно навскидку назвать два. Это отсутствие соседей над головой и вид из окна на столицу. Как первое, так и второе — на любителя. Городская панорама за окном — это здорово, но может быстро надоесть. Да, соседи не будут топать над головой, но в современных многоэтажках сейчас вроде бы делают неплохую звукоизоляцию. Да, раз уж заговорили о шуме, то заметим, что и уличный будет беспокоить вас куда меньше, если вы решили поселиться наверху. Пожалуй, это единственное неоспоримое преимущество жизни ближе к небу. Да, чуть не забыли: на верхних этажах почти не встречаются комары и мухи. Тоже кладем в копилку преимуществ. Также многие из опрошенных высказались, что если дом вдруг рухнет, то спасатели сначала доберутся до тех, кто жил высоко. Да и сверху на вас упадет меньшее количество обломков. Плюс к тому, лестничные площадки наверху много чище, нежели на нижних этажах. Если вы живете на «-надцатом» этаже, то много ли людей станут подниматься к вам, чтобы намусорить? То-то и оно! Но перейдем к недостаткам:

Первое, о чем нужно сказать — это сильная зависимость от лифта, особенно для пожилых людей. Им подобных восхождений желательно избегать. Помним и о том, что случись что, эвакуироваться проще с нижних этажей. Кроме того, у некоторых владельцев жилья «наверху» возникает чувство оторванности от окружающего мира. Экстравертам, наверняка будет неуютно жить сверху.

Теперь плавно переходим к нижним этажам. Основное их преимущество — простота эвакуации в случае бедствия. Затем скажем о том, что на нижних этажах, как правило, теплее зимой и прохладнее летом. Кроме того они легкодоступны для людей с ограниченными возможностями и пожилых. Из недостатков можно отметить больший уровень шума, даже если дом находится не у самой дороги. Затем скажем о влиянии влажности, которая на нижних этажах может сыграть вам не на руку. То, что в ваши окна могут заглядывать прохожие (если речь о первом этаже), также может раздражать. Автор может это подтвердить, поскольку сам живет на первом этаже. Да, кстати, в ходе подготовки этой статьи я наткнулся на интересное наблюдение. Оказывается, медики утверждают, что жители верхних этажей чаще болеют. Оставим это на их суд.

В общем, картина вырисовывается примерно такая. Надеемся, что помогли вам, дорогие читатели!