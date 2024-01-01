Не так давно в СМИ появилась информация об интересном нововведении в области продажи недвижимости. Теперь собственник обязан действовать только через риэлторские агентства и никак иначе.

Пока данное новшество в законодательстве находится в рассмотрении, а некоторые наши сограждане уже подсчитывают грядущие убытки. Есть среди них и те, кто посчитал данную новость фейком. Таких граждан мы должны разочаровать. Все, как говорится, на полном серьезе. То есть без привлечения профессионалов в сфере купли-продажи недвижимости теперь никуда. Это нововведение уже вызвало немалый ажиотаж в социальных сетях. Кто-то видит в этом больше положительных, а кто-то, напротив, недоволен. И тех, и других можно понять, но не лучше ли довериться профессионалам? Тем, кто собаку съел на ниве дел с недвижимостью. Здесь нет и, наверное, не может быть единого мнения, но как говорили в Древнем Риме, dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. Как сообщается в СМИ, разработкой проекта, о котором мы рассказываем, занималось Агентство по управлению госактивами. Не будем осуждать или напротив поддерживать это начинание а просто проконстатируем имеющийся факт. Если нововведение будет принято, то без услуг посредника вы не сможете реализовать свое жилье или подсобное помещение. А хорошо это или плохо решает каждый сам для себя.