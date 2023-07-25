В Ташкенте стали строить почти в 2 раза больше жилья

В Ташкенте в первом квартале 2023 года (то есть с января по март) объем строительных работ достиг 6,8 трлн. сумов (сум — национальная валюта Узбекистана — прим.ред.). Это на 89,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

За указанный период активнее всего строили в Мирзо-Улугбекском районе Узбекистана. Показатели здесь выросли на 115,8%, до 1 трлн. сумов. Вслед за лидером идет Юнусабадский район с 938,3 млрд сумов (рост в 54,2%).

Всего в январе-марте нынешнего года в Узбекистане реализовали строительных проектов на 27,6 трлн сумов. Инвестиции именно в возведение жилья составили около 3,8 трлн сумов. При этом крупные застройщики внесли свой вклад в размере 23,4%, малые предприятия и микрофирмы занимали долю в 59,3%; остальные 17,3% приходятся на неформальный сектор.

Отметим, что такой активности предшествовал указ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева: он поручил построить 90 тысяч квартир до конца 2023 года. Такого объема планируется достичь, застроив многоэтажными домами пустующие земли.

Так, в рамках проекта «Новый Узбекистан» построят 31 тысяч квартир, за счет других госпрограмм возведут 8 тысяч квартир, силами частных подрядных организаций — 51 тыс. квартир.