Realting Mastercup Regatta 2024: международное бизнес-событие в сфере недвижимости и технологий
Стартует ранняя регистрация на REALTING MASTERCUP REGATTA 2024 — ежегодное мероприятие, объединяющее профессионалов рынка недвижимости и парусный спорт. Событие пройдет с 30 октября по 3 ноября 2024 года в Барселоне, Испания. Главный спонсор и партнер — международная платформа недвижимости Realting.com.
Кратко о регате
В каком формате будет проходить мероприятие? Это будет комбинация деловой конференции и парусной регаты, что предоставит уникальные возможности для нетворкинга и обмена опытом.
Где будет проходить? Port Olimpic, Барселона — современная марина, спроектированная для Олимпийских игр 1992 года. Соревнования будут проводиться на яхтах класса Cruiser (модели Oceanis 40.1 и 38.1), спроектированных Марком Ломбардом. Марина располагает 756 причалами для яхт.
Кто будет участвовать? Ожидается присутствие представителей из как минимум 7 стран, включая владельцев компаний, топ-менеджеров, инвесторов и экспертов в области недвижимости и технологий.
Ключевые преимущества участия:
- Нетворкинг: возможность установления деловых контактов с лидерами индустрии в неформальной обстановке.
- Образовательная ценность: доступ к передовым знаниям в области PropTech и инвестиций в недвижимость.
- Практический опыт: возможность приобретения навыков парусного спорта под руководством профессионалов.
- Благотворительная миссия: участие в благотворительной инициативе в поддержку детской онкологической больницы.
- Культурное обогащение: знакомство с гастрономией и достопримечательностями Барселоны.
Важно. Мероприятие подходит как для опытных яхтсменов, так и для новичков. Для наблюдения за регатой будут доступны комфортабельные катамараны с профессиональными комментаторами.
Вот так красиво было на Realting Mastercup Regatta 2023:
Программа мероприятия
30 октября: день прибытия
- Регистрация участников и заселение в отель.
- Приветственный прием.
31 октября: конференция PropTech
- Утренняя сессия: выступления ключевых спикеров индустрии.
- Панельные дискуссии по инновациям в сфере недвижимости.
- Нетворкинг-ланч.
- Послеобеденные практические семинары.
- Вечерняя церемония выбора экипажей и яхт.
1 ноября: обучение и первый этап регаты
- Утро: теоретический курс по парусному спорту, включая основы навигации, правила регаты и технику безопасности.
- День: практические занятия на яхтах.
- Вечер: первый этап парусной гонки (Windward Leeward Course).
- Вечерние встречи инвесторов.
2 ноября: второй этап регаты и заключительные мероприятия
- Утро: финальный этап парусной гонки (Triangle Course).
- День: церемония награждения.
- Вечер: благотворительный ужин в пользу Hospital Sant Joan de Déu (SJD) с тихим аукционом.
- Ночь: заключительный рок-концерт «Be on the Bright Side».
3 ноября: день отъезда
- Выселение из отеля.
- Опциональные активности: дегустация вин, экскурсии, водные виды спорта, гольф на лучших полях Каталонии (по предварительному запросу).
В стоимость входит:
- Проживание в отеле H10 4*.
- Участие во всех мероприятиях конференции и регаты.
- Теоретическое и практическое обучение парусному спорту.
- Питание и развлекательная программа.
- Профессиональная фото- и видеосъемка.