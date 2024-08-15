Стартует ранняя регистрация на REALTING MASTERCUP REGATTA 2024 — ежегодное мероприятие, объединяющее профессионалов рынка недвижимости и парусный спорт. Событие пройдет с 30 октября по 3 ноября 2024 года в Барселоне, Испания. Главный спонсор и партнер — международная платформа недвижимости Realting.com.

Кратко о регате

В каком формате будет проходить мероприятие? Это будет комбинация деловой конференции и парусной регаты, что предоставит уникальные возможности для нетворкинга и обмена опытом.

Где будет проходить? Port Olimpic, Барселона — современная марина, спроектированная для Олимпийских игр 1992 года. Соревнования будут проводиться на яхтах класса Cruiser (модели Oceanis 40.1 и 38.1), спроектированных Марком Ломбардом. Марина располагает 756 причалами для яхт.

Кто будет участвовать? Ожидается присутствие представителей из как минимум 7 стран, включая владельцев компаний, топ-менеджеров, инвесторов и экспертов в области недвижимости и технологий.

Ключевые преимущества участия:

Нетворкинг: возможность установления деловых контактов с лидерами индустрии в неформальной обстановке.

Образовательная ценность: доступ к передовым знаниям в области PropTech и инвестиций в недвижимость.

Практический опыт: возможность приобретения навыков парусного спорта под руководством профессионалов.

Благотворительная миссия: участие в благотворительной инициативе в поддержку детской онкологической больницы.

Культурное обогащение: знакомство с гастрономией и достопримечательностями Барселоны.

Важно. Мероприятие подходит как для опытных яхтсменов, так и для новичков. Для наблюдения за регатой будут доступны комфортабельные катамараны с профессиональными комментаторами.

Вот так красиво было на Realting Mastercup Regatta 2023:

Программа мероприятия

30 октября: день прибытия

Регистрация участников и заселение в отель.

Приветственный прием.

31 октября: конференция PropTech

Утренняя сессия: выступления ключевых спикеров индустрии.

Панельные дискуссии по инновациям в сфере недвижимости.

Нетворкинг-ланч.

Послеобеденные практические семинары.

Вечерняя церемония выбора экипажей и яхт.

1 ноября: обучение и первый этап регаты

Утро: теоретический курс по парусному спорту, включая основы навигации, правила регаты и технику безопасности.

День: практические занятия на яхтах.

Вечер: первый этап парусной гонки (Windward Leeward Course).

Вечерние встречи инвесторов.

2 ноября: второй этап регаты и заключительные мероприятия

Утро: финальный этап парусной гонки (Triangle Course).

День: церемония награждения.

Вечер: благотворительный ужин в пользу Hospital Sant Joan de Déu (SJD) с тихим аукционом.

Ночь: заключительный рок-концерт «Be on the Bright Side».

3 ноября: день отъезда

Выселение из отеля.

Опциональные активности: дегустация вин, экскурсии, водные виды спорта, гольф на лучших полях Каталонии (по предварительному запросу).

В стоимость входит:

Проживание в отеле H10 4*.

Участие во всех мероприятиях конференции и регаты.

Теоретическое и практическое обучение парусному спорту.

Питание и развлекательная программа.

Профессиональная фото- и видеосъемка.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В РЕГАТЕ