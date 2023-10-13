Мошенничество при купле-продаже земельных участков – нередкое преступление, однако сотрудники правоохранительных органов пресекают подобные факты. Недавно попытки незаконного оформления земельных участков были выявлены в Республике Каракалпакстан и Андижанской области.

В Шахриханском районе Андижанской области двое земляков договорились о сделке. Один пообещал другому, пользуясь связями в кадастровой системе, перевести 8 га в категорию земли для жилых строений и оформить на его имя за 28 тысяч долларов.

В Алтынкульском районе той же области был задержан руководитель фермерского хозяйства, специализирующегося на выращивании хлопчатника и пшеницы. Он пытался продать 50 га земли другого хозяйства, утверждая, что она находится в его собственности, за 117,5 тысячи долларов.

Житель Кунградского района Республики Каракалпакстан обещал через высокопоставленных знакомых зарегистрировать 25 га земли, находящейся в государственном резерве, на имя другого человека за 85 млн сумов.

Мошенники были задержаны при получении денег.