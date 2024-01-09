Данное правило вступит в силу 1 апреля текущего года. С этого момента при оформлении сделок с жильем или личным автотранспортом в обязательном порядке будет учитываться наличие задолженностей по оплате вывоза бытовых отходов, а также других коммунальных услуг.

Соответствующий указ уже подписан главой Узбекистана. Нотариусы просто не будут иметь права регистрации и заверения сделок при наличии подобных нарушений у продавца. Коснется ли нововведение стороны покупателей пока остается неясным. Отметим, что недавно СМИ сообщили, что жителям Узбекистана запретят оплату электроэнергии при наличии долгов по оплате вывоза мусора. Видимо, это начинание решили расширить и дополнить. Данное нововведение будет реализовываться в несколько этапов.