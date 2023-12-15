ЭКОЛОГИЯ ДЕТСТВА

При создании современных детских площадок ключевое внимание сегодня уделяется применению «зеленых» технологий. Постепенно уходят в прошлое пластиковые замки контрастных цветов. Сейчас все чаще детские городки изготавливают из прочных пород дерева, как правило, лиственницы, и окрашивают в спокойные тона. В качестве покрытия вместо популярной ранее тротуарной плитки теперь принято использовать гравий, гальку, песок, прорезиненные настилы.

Естественные фактуры дают разнообразные тактильные ощущения, вследствие чего способствуют развитию моторики. Кроме того, игры в природном окружении повышают иммунитет малышей, а отсутствие чрезмерно ярких красок в оформлении площадок — залог благоприятного психологического фона.

КАЛЕЙДОСКОП ИГР

Детские площадки сегодня предусматривают огромное количество игровых сценариев. Размещаемые на них аттракционы и тренажеры способствуют развитию творческих способностей, коммуникативных навыков, физических качеств. Например, бизиборды — развивающие стенды, на которые надежно закреплены элементы, направленные на сенсорное развитие детей. Дети взаимодействуют с необычными абстрактными арт-объектами, которые не требуют инструкций и помогают развивать воображение. Значительный акцент на ландшафте площадки. Благодаря разновысотным поверхностям дети могут бегать, прыгать по кочкам и прятаться за холмами. Они состоят из деревянных горок, полос препятствий, качелей, лазательных элементов. Ежедневно дети могут придумывать здесь новые интересные игры.

Времяпровождение на детской площадке должно быть безопасным, увлекательным и познавательным. Добиться этого можно за счет размещения многофункциональных комплексов, в которых, несмотря на стационарность, заложены десятки игровых сценариев. Причем они смоделированы с учетом детских потребностей и когнитивных возможностей, то есть каждый ребенок самостоятельно сможет оценить их возможности. На таких площадках дети не только отдыхают, а еще и учатся преодолевать различные барьеры, что развивает в них целеустремленность.

КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ — СВОИ ЗАБАВЫ

Игровые пространства сегодня учитывают интересы детей разных возрастов. Например, в проектах зонируют внутренние дворы с помощью двухуровневого благоустройства и элементов геопластики, создавая безопасные и комфортные игровые зоны по интересам. Спортивную зону и рампу для экстремальных молодежных видов спорта с внешней стороны комплекса, а детские площадки для самых маленьких и территорию для спокойных игр и развлечений — в закрытом дворе.

Нередко недалеко от пространств для детских игр строятся беседки, где родители могут общаться и наблюдать за детьми. Кроме того, в тренде формирование зон для совместных мероприятий разных поколений резидентов новостроек.

ПРОСТОР ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ

На рынке новостроек появляются новые форматы больших детских площадок. Так, в 2023 году презентовали многофункциональные поляны. Открытые территории, засеянные декоративными травами, соединены тропинками с высоким холмом. На его склонах будут установлены горки и лазательные элементы.

В проекте двор-парк с двухуровневым благоустройством, «парящим мостом» и фонтаном. Концептуально они вписываются еще и в тренд на тематическое зонирование: площадки разделены по трем возрастным группам. Для малышей и младшеклассников предусмотрены различные аттракционы и карусели, для подростков — зона паркура, тренажеры, мини-футбольное поле.

Современные детские площадки развивают логику, сноровку и воображение. Достигнуть оптимального результата и получить положительные эмоции в тесноте невозможно. Поэтому на смену устаревшим мини-городкам приходят большие игровые пространства, интегрированные в окружающую городскую среду. Также психологическим потребностям детей и подростков соответствует разграничение площадок по возрастным категориям.

Купить квартиру в новостройке с такими детскими площадками — это инвестиция в будущее, где дети могут расти, учиться и мечтать, окруженные заботой и инновациями!