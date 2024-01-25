У вас появилась квартира. Это, как говорится, хорошо. Но она вам не нужна. И это, соответственно, плохо. А можно ли обратить «плохо» в «хорошо»? Давайте разбираться.

Для начала зададимся вопросом, откуда вообще взялась профессия квартирного посредника? Для чего он нужен? Так это же ясно! Для того, чтобы взять на себя скучную рутину беготни по организациям в поисках нужных бумаг. Он, как правило, обладает и нужной информацией, и нужными же знакомствами. То бишь знает в какую дверь для какой цели стучать. Отметим, что при этом речь не идет о том, кому бы дать на лапку для скорейшего решения вопроса клиента, отнюдь! Посредник просто поможет вам сократить количество походов по инстанциям до необходимого минимума. За свои услуги он вправе попросить определенный гонорар и это будет справедливо. Но что делать, если вы не намерены пользоваться его услугами?

Собирательство

Это первое, чем вам придется заняться. Нужно будет подготовить пакет документов, состоящий из:

Вашего удостоверения личности

Подтверждения вашего права собственности на недвижимость

Справок об отсутствии задолженностей по обязательным платежам

Документа, подтверждающего согласие на продажу жилья всеми собственниками (если вы не единоличный владелец)

Это тот перечень, без которого никак не обойтись. Возможно, в вашем случае понадобятся еще какие-нибудь документы — тут все зависит от конкретно вашего случая. Поэтому нелишне будет проконсультироваться по этому поводу с юристом.

Реклама

Ее должно быть как можно больше, поэтому приготовьтесь к расходам. Газеты, интернет и (если позволяют средства) телевидение вам в помощь! Зачастую приходится встречать в сети споры о том, какой вид рекламы действеннее. Как бывший сотрудник риэлторской фирмы заявляю, что тут не угадаешь. В начале своей деятельности меня очень выручала расклейка объявлений на улицах. Пока не попался. Дело в том, что такие действия являются административным нарушением и предусмотрены соответствующим кодексом. Штраф там, надо сказать, далеко не маленький, так что я несказанно обрадовался, отделавшись профилактической беседой. Другой покупатель пришел ко мне из интернета, причем, буквально через пару минут после публикации объявления. Выручают, также, социальные сети, у которых есть довольно важное преимущество. Заключается оно в том, что с потенциальным клиентом иногда можно пообщаться онлайн. Такое общение весьма мотивирует клиента хотя бы посмотреть предлагаемый вариант. К тому же вы можете ответить на большинство вопросов «не отходя от кассы».

Разумеется, не следует забывать и о фотографиях. Прикрепите к объявлению несколько фото, покажите товар лицом! Этим вы убьете сразу двух зайцев: во-первых покупатель увидит, что ему предлагают, а во-вторых иллюстрированная реклама просто «по умолчанию» привлекает внимание большего количества людей. К тому же, чтобы сделать привлекательное фото, не обязательно быть профессионалом в этой области и иметь дорогую аппаратуру. Современные смартфоны по качеству картинки сегодня не уступают неплохим любительским камерам. Только нужно предостеречь от излишнего украшательства фото. Большое количество разных «финтифлюшек» может вызвать недоверие. К тому же этим приемом часто пользуются, желая скрыть какие-либо недостатки интерьера.