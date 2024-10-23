Bosco Conference уже 20 лет пользуется доверием в индустрии управления мероприятиями. Известная тем, что разрабатывает высокоэффективные конференции, объединяющие экспертов, лидеров отрасли и лиц, принимающих решения, Bosco Conference успешно провела множество мероприятий в таких регионах, как Ближний Восток, Европа и Центральная Азия.

Компания проведет свою первую конференцию в Ташкенте под названием InvestPro, которая соберет инвесторов, профессионалов и лиц, принимающих решения, со всего мира для изучения огромного потенциала быстрорастущей экономики Узбекистана.

Поскольку страна продолжает позиционировать себя как ключевого игрока в экономическом ландшафте Центральной Азии, InvestPro Tashkent 2024 предлагает идеальную платформу для открытия прибыльных инвестиционных возможностей, расширения деловых связей и получения информации о последних тенденциях в различных областях.

Основными темами конференции станут финансы и активы, банковские и платежные системы, международная недвижимость, открытие компаний, бизнес-иммиграция, финтех и блокчейн и многое другое.

Если вы хотите расширить горизонты своего бизнеса в Центральной Азии, ЕС, ОАЭ, СНГ, США и по всему миру, наши международные спикеры расскажут вам, как это сделать наилучшим образом.

Чего ожидать на InvestPro Tashkent 2024:

Экспертные сессии: мы тщательно готовим программу конференции, а также наших спикеров. Они освещают тему программы, высказывают свои мысли участникам и делятся профессиональными знаниями.

Эксклюзивный нетворкинг: вы сможете построить ценные партнерские отношения с ТОП-менеджерами, инвесторами и ключевыми игроками из региона и за его пределами. Мы приглашаем не только местных делегатов, но и международные компании всегда посещают наши мероприятия.

Инвестиционные идеи: узнайте о быстром росте Узбекистана, налоговых преимуществах и перспективных секторах, готовых к международным инвестициям. Если вы хотели приложить руку к росту его экономики, мы считаем, что пришло время дать себе этот шанс.

Дата: 21 ноября

Место: InterContinental Tashkent

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Ссылка: https://reg.bosco-conference.com/gpjwys