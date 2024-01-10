Предполагается, что располагаться новое совместное предприятие будет в Андижанской области. Об этом сообщают СМИ Узбекистана. Переговоры по этому поводу не так давно прошли в КНР. В ходе мероприятия была достигнута договоренность об организации в Узбекистане нескольких производственных предприятий. Пока еще неизвестен полный объем продукции, планируемый к выпуску, но относительно подъемников сомнений не возникает. Надо признать, что состояние лифтового оборудования во многих многоэтажных домах нашей страны весьма далеко от идеального. И не секрет, что во многих из них действуют лифты еще советского производства. Разумеется, такое положение вещей вызывает законное недовольство жильцов квартир, расположенных не на первых этажах. И уже в обозримом будущем можно ожидать если не полного решения проблемы, то значительного сокращения ее масштабов.

Также известно, что китайская сторона намерена инвестировать в проект сумму, равную 50 миллионам долларов США. Отметим, что также в ходе переговоров с китайской стороной обсуждалось и создание производства лекарственных препаратов, а также электромобилей с локализацией в Хорезме и Хорезмской области.