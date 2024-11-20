Как не попасть на мошенников при аренде жилья

Снять квартиру – дело непростое и подходить к нему нужно со всей ответственностью. Помимо решения вопросов с месторасположением, состоянием жилья и стоимостью важно обращать внимание и на еще один момент. Речь идет о том, как не быть обманутым при аренде квартиры. Это всегда было проблемой при заключении подобных сделок. Сейчас, когда многие вопросы решаются через сервисы и мессенджеры, доступны технические средства для подделки документов, риски столкнуться с мошенничеством выросли в несколько раз.

Какие бывают системы обмана

Есть несколько схем, которые мошенники используют для развода на деньги доверчивых арендаторов – от простого выманивания средств до подделки документов и привлечения подставных собственников жилья. Знание таких подходов помогает снять квартиру без обмана.

Распространенными мошеннические схемы обычно связаны со следующими обстоятельствами:

Предоплата. Это классический вариант получить деньги и исчезнуть. Представители фальшивой риелторской компании предлагают выгодные по стоимости условия. При этом просят как можно быстрее сделать предоплату и за несколько месяцев вперед, так как выстроилась очередь желающих. Человек вносит сумму, а компания после этого растворяется в воздухе, номера телефонов не отвечают. Несуществующие квартиры от информационных агентств. Такие организации предлагают клиентам заключить договор не на поиск и найм подходящего жилья, а услугу по предоставлению информации. Разобраться в нюансах сразу не получается, поэтому люди платят деньги за объявления из интернета. Формально фирма свои обязательства выполняет, но проблема клиента не решается. Ему приходится самостоятельно заниматься всеми организационными вопросами и работать с предоставленными устаревшими данными. Субаренда. Схема очень простая: снявший квартиру человек дает объявление и заключает договоры по поддельным документам с несколькими арендаторами. После получения денег он благополучно уезжает и перестает выходить на связь. Разбираться с “общежитием” в своей квартире приходится уже собственнику недвижимости. Заключение сделок онлайн. Современный способ предоставить несуществующие съемные квартиры. Мошенники делают красивый сайт, предлагают на нем галерею с фотографиями арендного жилья. Когда пользователь соглашается, просят подписать договор через веб-ресурс и сами ставят украденную электронную цифровую подпись. Благоприятное развитие событий продолжается до перевода денег, потом все заканчивается.

Помимо описанных схем есть еще ряд рабочих вариантов и их разновидностей. Все они направлены на обман людей, нуждающихся в съемном жилье, и связаны со стремлением выманить чужие средства.

На что нужно обращать внимание

Существует несколько способов избежать мошенничества при аренде квартиры. Для этого важно обращать внимание на определенные подозрительные сигналы и маркеры.

Среди них выделяются:

риелтор или собственник настаивают на немедленном заключении договора;

переговоры ведет родственник, знакомый хозяина квартиры, а не он сам;

предложение для аренды очень заманчивое – цена значительно ниже средней по рынку;

арендодатель или риелтор постоянно переносит дату посещения жилья для изучения его состояния, уклоняется от встречи;

собственник не хочет заключать договор или представлять документы на квартиру;

большая предоплата за квартиру при аренде – запрашивается за несколько месяцев вперед;

агентство не имеет права на предоставление риелторских услуг.

При изучении объявлении важно обращать внимание на дату их опубликования. Если речь идет о риелторской компании – проверять ее официальный статус, репутацию, отзывы других клиентов.

Как проверять и оформлять документы

Проверка официальных документов – лучший способ распознать мошенников при съеме квартиры.

При заключении договора аренды необходимо:

внимательно изучать документы на квартиру, подтверждающие право собственности;

проверять удостоверение личности арендодателя на его соответствие и действительность;

читать каждый пункт договора, чтобы не допустить невыгодных или неоднозначных условий;

пользоваться услугами юриста, если есть сомнения в правовой стороне дела и недостаточно подготовки.

Проверяя документы, рекомендуется обращать внимание на их состояние. Если есть исправления, неровный шрифт, признаки подделки, лучше перестраховаться и попросить другие подтверждения.

Когда предстоит аренда квартиры, как не попасть на мошенников – серьезная задача для решения. Обезопасить себя можно двумя главными способами – действовать в рамках правового поля и требовать этого от другой стороны, не доверять пустым обещаниям и словам. Все должно подтверждаться документами, конкретными действиями.