ЦБ отозвал лицензию у Hi-Tech Bank, в связи с чем последний распродает активы. Два объекта уже дважды выставлялись на торги и не нашли покупателей, при этом к третьему аукциону лоты подорожали в три раза. Подробнее – в статье.

Первый объект, который выставлен на торги, — пятиэтажное здание, расположенное в Шайхантахурском районе столицы, по соседству с театром «Ильхом». Удобное местоположение может заинтересовать инвесторов – в шаговой доступности находятся Shodlik Palace Hotel, стадион “Пахтакор”, одноименная станция метро, Дворец кино имени Алишера Навои.

Сооружение начали возводить в 2019 году. Из 15 соток, выделенных для застройки, было освоено около девяти. На данный момент строительство завершено. Проведены электричество, водопровод, канализация. Осталось подвести газ и сделать внутреннюю отделку комнат.

В 2021 году объект был выставлен на продажу в связи с прохождением Hi-Tech процедуры банкротства. Торги начинались с 37,3 млрд сумов. Однако банк снял лот с аукциона. Здание было выставлено на продажу вновь в 2022 году, уже по 20,9 млрд сумов, но покупатели не нашлись. Согласно E-auksion, в 2023 году стартовая цена первого лота составляет уже 60,01 млрд сумов.

Второй объект — здание в пять этажей с мансардой. Находится в Мирабадском районе столицы, рядом со станцией метро «Минг Урик». Этот лот с историей. Здание было построено в 2016 году, здесь располагался головной офис Hi-Tech Bank. Здание находится в центре города, имеет удобное расположение. Занимает 1398 кв.м, имеет 30 комнат. Реализуется со всем «содержимым».

Впервые его выставили на торги весной 2021 года. Несмотря на то, что стартовая цена (7,9 млрд сумов) оказалась ниже оценочной (11,2 млрд сумов), желающих приобрести лот не нашлось. Сегодня стартовая цена здания — 25,33 млрд сумов.

3 ноября в 10:00 начнутся новые торги. Тем, кто еще не принял окончательного решения по поводу приобретения объектов, напоминаем, что заявку можно подать 3 ноября до 9:00.