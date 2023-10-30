Президент Узбекистана ознакомился с мерами по организации деятельности регулятора энергетического рынка. Ответственным лицам были даны конкретные указания по разработке концепции электроснабжения республики.

В рамках модернизации энергетической сферы Узбекистана до конца 2024 года планируется создать единую площадку торговли электроэнергией, к 2026-му – внедрить свободный оптовый рынок, к 2030 году – завершить процесс реформирования.

Согласно пресс-службе главы государства за последние годы введены в строй 22 электростанции, вырабатывается дополнительно 30 млрд кВт·ч. На сегодняшний день энергетические мощности страны достигли 85 млрд кВт·ч. В ближайшие годы планируется запустить еще 20 ГВт мощностей, создать 9 ГВт генерирующих мощностей за счет привлечения частных инвестиций в размере $7 млрд. К 2030 году объем производства электроэнергии предстоит довести минимум до 120 млрд кВт·ч. Для полной модернизации в сферу необходимо инвестировать $52 млрд.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по проведению очередного этапа реформирования сферы энергетики» от 28.09.2023 г. к 2026 году планируется создать энергетический рынок с открытой конкурентной средой, который будет формироваться на основе спроса и предложения. Необходимо разработать нормативно-правовую базу, создать рыночную инфраструктуру, цифровизировать энергосистему, внедрить интеллектуальную систему управления в режиме реального времени (SCADA).

В соответствии с документом функции энергорегулятора будут возложены на Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики. Орган планируется укомплектовать отечественными специалистами и иностранными консультантами. Повышать квалификацию сотрудников намечено в Испании, Китае, Турции и Германии. На основе зарубежного опыта будут организованы курсы по подготовке инженеров, диспетчеров, операторов SCADA-систем, других специалистов. Необходимо отметить, что вопросам подготовки кадров, как и взаимодействию отрасли с наукой и цифровизации сферы, глава государства уделил особое внимание.

Президент также отдельно указал на то, что либерализация энергетического рынка не должна негативно отражаться на гражданах республики. Единый тариф нужно установить до 2035 года, при этом должны быть соблюдены все принципы социальной защиты населения.