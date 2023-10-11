Электроэнергию в Ташкенте будут отключать только в случае необходимости

Сегодня на новостных сайтах снова появилась информация об отключении электроэнергии. В этот раз без света останутся несколько улиц в махаллях «Зульфизар» и «Наккошлик» Учтепинского и Чиланзарского районов столицы.

Ташкентский городской филиал АО «Территориальные электрические сети» в очередной раз извинился перед жителями за причиняемые неудобства, объяснив перебои в электроснабжении проводимыми ремонтными работами.

Идет подготовка к осенне-зимнему сезону. Исходя из того, что свет выключают периодически, можно предположить: предприятие последовательно меняет устаревшие трансформаторы и электросети в большинстве районов столицы.

Это насущная необходимость. Все помнят массовые отключения света прошлой холодной и долгой зимой. Наученные горьким опытом АО «Территориальные электрические сети» решили заранее предупредить население о возможном ограничении потребления электроэнергии предстоящей зимой, успокоив при этом, что мера будет применяться лишь в случае необходимости, чтобы свет в районах с устаревшими и перегруженными электросетями и трансформаторными пунктами не отключали на длительное время.

Отмечается, что «исходя из соответствующего пункта «Правил использования электрической энергии», измененных постановлением Кабинета Министров № 22, с 1 ноября 2023 года, исходя из минимальной мощности (и места расположения) приборов, необходимых потребителям для своих нужд, определено ограничение в пределах 10-15 кВт мощности по счетчику».

Напомним, на Ташкентской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта строятся две газотурбинные установки. Суммарная мощность проекта составляет 64 МВт. Идут работы по установке металлоконструкций под эстакаду для трубопроводов питательной воды и паропровода.

По завершении строительства Ташкентская ТЭЦ ежегодно будет вырабатывать 515 миллионов кВт⋅час электроэнергии и 630 тыс. Гкал тепловой энергии, что сэкономит 219 тысяч кубометров природного газа.