Информационные технологии активно внедряются во все сферы экономики и бизнеса. Сфера недвижимости не является исключением, поскольку уже сегодня digital-инструменты задействованы в 70% всех сделок. Более того, застройщики, которые используют ключевые сервисы Realty Pro Technology (RPT), увеличивают рентабельность деятельности на 30-60%. В результате традиционные методы продаж отходят на второй план. Современные цифровые решения, такие как RPT 3.0 от компании Realting.uz, обеспечивают прозрачность и безопасность сделок.

Функциональные возможности RPT

Компания Realty Pro Technology предлагает широкий спектр цифровых услугу и решений, которые позволяют застройщикам повысить свою рентабельность. Среди ключевых сервисов стоит выделить:

Цифровой каталог с 3D-визуализацией и шахматным расположением. Специализированные PDF презентации, созданные под конкретный бренд. Содержат доступную к восприятию информацию о недвижимости: фото, схемы планировки, фасады и детальные технические параметры. Для удобства управления доступна возможность интеграции софта с amoCRM и Битрикс24. Виджет RPT помогает сотрудникам отдела продаж застройщика эффективно работать с заранее заинтересованными клиентами. Благодаря этому каждый менеджер получает прикрепленного клиента, перешедшего из каталога и проявившего интерес к сотрудничеству. Система поддерживает полный цикл сделки, изменяя статусы на каждом этапе процесса. Для бизнеса предлагаются собственные CRM-системы, обеспечивающие грамотное управление работой. Есть набор инструментов для запуска партнерских продаж и привлечения клиентов через посредников. Для отслеживания производительности доступны сервис аналитики. Доступна выгрузка на внешние агрегаторы по продаже недвижимости. Специалисты RPT готовы создать качественные сайты учетом пожеланий клиента.

Все эти решения способствуют повышению прозрачности и автоматизации работы в сфере недвижимости. Интерактивные каталоги позволяют клиентам самостоятельно получить полную информацию о желаемой квартире или доме, что упрощает процесс выбора. При этом формируется положительное впечатление и доверие, что положительно сказывается на прибыльности бизнеса.

Все это стимулирует застройщиков добавлять интерактивные каталоги (например, такой) на свои сайты с площадки Realting.uz. Они могут быть посвящены как жилому комплексу, так и единичному объекту недвижимости. Таким образом появляется возможность быстро обрабатывать оставленные заяви, автоматически передавая их в CRM сайта.

Что дает интеграция технологий от Realty Pro Technology

Анализ выполненных кейсов показывает положительную динамику после внедрения цифровых технологий. Среди основных достижений можно отметить следующие:

Привлечение клиентов.

После использования движков от RPT застройщик может увеличить количество прибыльных сделок. Система предоставляет в автоматизированном режиме «теплых» лидов. Сервисы повышают качество взаимодействия и ускоряют принятие решений. Как показывает статистика, застройщики повышают количество продаж на 30%. Это минимальный показатель, который гарантирует Realty Pro Technology. При этом есть реальные примеры, которые позволили увеличить прибыль компании в три раза.

Продуманный маркетинг.

Благодаря применению цифровых продуктов RPT можно достигнуть следующего:

грамотная настройка маркетинговых компаний на целевую аудиторию;

минимизация затрат на продвижение и рекламу.

Инструменты позволяют провести грамотный аудит с разработкой последующих перспектив и направлений развития.

Коммуникации с клиентами.

Аналитические инструменты обеспечат качественную обратную связь:

четкое понимание потребностей клиентов;

персональные предложения;

рост лояльности.

Это повышает уровень удовлетворенности клиентов, что впоследствии становится эффективным инструментом нативной рекламы.

На что способны инновации RPT 3.0

Если рассмотреть последнее обновление платформы, то можно выделить ряд существенных нововведений:

Обзор 360°. Пользователи могут проводить онлайн-осмотр зданий, квартир и другой недвижимости. Контраст. Для удобства софт работает в режиме день/ночь, что позволяет отображать фасады с разным освещением и сезонными изменениями. Информационные отметки. Есть возможность на любом элементе обзора делать маркировки: школы, магазины, дорожки, детские площадки и т.д. Также доступны всплывающие окна с дополнительной информацией или переходом по каталогу. План платежей. Опция позволяет настраивать процесс оплаты с различными сценариями рассрочки и внесения платежей. Система открывает возможность демонстрации условий и менять барьер при решениях. Каталог payment plan удобен и практичен, можно принимать классические 100% оплаты и проводить расчет графиков по процентным ставкам рассрочки. Аналитика. В этот блок входит набор инструментов с такими опциями: учет и оценка лидов, контроль и отслеживания работы менеджеров, а также изучение тенденций рынка.

Все эти инновации RPT 3.0 позволяют застройщикам существенно повысить прибыльность своей деятельности и снизить нагрузки на сотрудников.

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