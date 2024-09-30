В Ташкенте состоялся первый Центральноазиатский урбан-форум. Это знаковое событие для архитектурного сообщества, застройщиков региона. Площадка объединила международных экспертов, практикующих архитекторов, экологов, представителей строительного бизнеса, информационных технологий для обсуждения актуальных вопросов городского развития, устойчивой урбанизации. Цифровая платформа для рынка недвижимости в Узбекистане Realting.uz стала медиапартнером данного мероприятия.

Чему посвящен форум

Центральноазиатский урбан-форум 2024 сосредоточил свое внимание на проблемах городской застройки, нехватки жилья, ухудшения транспортной и коммунальной инфраструктуры, экологии, а также гендерных аспектах архитектурной сферы. Мероприятие стало важной площадкой для актуализации ряда сопутствующих вопросов – нерегулируемая застройка, состояние сегмента HoReCa.

Основные цели форума:

Объединить ведущих экспертов в области городского планирования и урбанистики для обмена знаниями, лучшими практиками и последующей реализации.

Обозначить перспективность региона как одного из мировых центров архитектурной и урбанистической индустрии.

Привлечь звезд для продвижения отрасли.

Укрепить позиции женщин в архитектуре с помощью общемировых трендов, актуальности гендерной повестки, создать стимулы для их прихода в профессию.

Разработать рекомендации по решению проблем городского развития, безопасной среды.

Форум состоял из панельных сессий, выставок, презентации книги “100 Women architects in practice” изданная Королевским институтом британских архитекторов и проекта BIGVILLE (город в городе) от генерального спонсора мероприятия BI Group.

Кто организовал мероприятие и выступил партнером

Урбан-форум состоялся благодаря инициативе и усилиям Ассоциации молодых архитекторов Узбекистана. Значимое содействие было оказано Национальным агентством перспективных проектов (НАПП), Агентством по делам молодежи, Ассоциацией менеджеров, и другими организациями.

В качестве партнеров мероприятия выступили:

ведущие компании-девелоперы, включая BI Group, а также Eman Material, UZUM, MAFF, Alutext, Knauf;

архитектурные и дизайнерские студии и школы – TATALAB, ARCHIDEA PRO, (Узбекистан), компания ADV, NAAW (Казахстан);

медиа и информационные ресурсы – журнал для женщин ELLE, газета.uz, realting.uz, media, daryo.uz.

Представители организаций и бизнесов во время работы тематических панельных сессий делились опытом, находили новые подходы к решению городских и общих экономических и социальных проблем.

В чем значимость платформы

Форум стал площадкой для обсуждения сложных проблем современной урбанистики в регионе: архитектурных проектов, вопросов устойчивого развития городов, экологической составляющей. Спикерами форума выступили специалисты и представители бизнесов из Казахстана, Кыргызстана, Грузии, международные эксперты из Великобритании.

В ходе обсуждений были сформулированы рекомендации и предложения, направленные на устранение проблем в градостроительной области, а также на улучшение нормативной базы, которая защищает природу и охраняет законные интересы государства, бизнеса и населения Узбекистана.

По завершении форума участники подписали итоговую декларацию, подчеркивающую продвижение принципов устойчивого развития в процессе урбанизации. Эта декларация подтверждает стремление участников к устойчивому развитию в градостроительных инициативах. Основные акценты которой заключаются в следующем:

Поддержка «Зеленой инициативы».

Продвижение концепции «умных городов» с применением инновационных решений и цифровых технологий для оптимизации управления ресурсами.

Углубление принципов инклюзивного развития, обеспечивающих равный доступ к ресурсам и услугам.

Активизация диалога среди всех заинтересованных сторон.

Таким образом, участники проявили готовность к совместным усилиям по улучшению градостроительной практики и внедрению устойчивых решений в городскую среду. Форум подчеркнул множество существующих проблем в области урбанистики, решение которых возможно только через объединение усилий.

Итоги форума должны закрепиться в формате открытого диалога, объединяющего государственные структуры, частный сектор и специалистов в архитектуре, строительстве, экологии и цифровых технологиях. Такое сотрудничество поможет выработать наиболее эффективные подходы к решению вопросов в области строительства и жилищного обеспечения, особенно в условиях изменения климата.