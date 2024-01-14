Как сообщается СМИ республики, которые в свою очередь ссылаются на данные, опубликованные недавно Институтом макроэкономических и региональных исследований. Результаты исследований, проведенных специалистами этой организации можно в целом назвать обнадеживающими. С той лишь оговоркой, что новость о некотором снижении арендной платы с удовольствием воспримут лишь граждане, в чьих планах значится съем жилья. Собственники же его, скорее склонны несколько огорчиться по этому поводу. Хотя, наверное, не все, вед снижение арендной платы вполне может означать появление новых арендаторов, сиречь, новый доход. Впрочем, шквала гневных отзывов от них вроде бы не наблюдается, а, следовательно, и переживать кому бы то ни было пока еще преждевременно. Тем более, что размер аренды уменьшился не более чем на 0,3% по сравнению с ноябрем-месяцем ушедшего года. Да и то — сильные коррективы в этом смысле вносит состояние сдаваемой жилплощади. Если вы владелец квартиры с ремонтом среднего уровня или же более высококачественного, то арендная плата не обещает сильного снижения. Если же с ремонтом у вас не все так, как бы хотелось, то скинуть придется немного большую сумму. Вот какие данные приводятся СМИ в этом отношении:

Запрашиваемая цена аренды 1-комнатных квартир со средним ремонтом снизилась в среднем на 0,2% по сравнению с ноябрём и составила около 400 долларов ((в сентябре-октябре цена была в районе 350−370 долларов, но тогда анализировался меньший объём данных). Аренда 2-комнатных квартир стала дешевле на 1% (443 доллара), 3-комнатных квартир — на 0,7% (515 долларов). В то же время съём 4-комнатных квартир подорожал на 0,7% — 594 долларов.

Вместе с тем исследователи отмечают, что стоимость аренды четырехкомнатной квартиры напротив даже подросла на 0,9% и на сегодняшний день составляет $915 в месяц за всю площадь.