Законом РУз «О Государственном бюджете Узбекистана на 2024 год» утверждены минимальные ставки арендной платы для физических и юридических лиц
05.01.2024 10:09
Как сообщают СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственного налогового комитета, в Узбекистане утвержден минимальный размер арендной платы за квадратный метр жилого помещения.
Для столицы эта цифра составит 25 000 сумов. Для Нукуса и других городов (областных центров) — 12 000. Аренда в прочих населенных пунктах — 5000 сумов. Дешевле обойдется аренда квадратного метра нежилой площади. Соответственно, это составит 40тыс. для Ташкента, 23,5 для Нукуса и других городов. Другие населенные пункты — 10 тыс.
Автор
Работал в печатных и интернет-СМИ с 2000 года. По образованию филолог русского языка и литературы. Окончил славянское отделение факультета зарубежной филологии Национального университета Узбекистана. готовил материалы на разные темы, но преимущественно писал о жизни общества и всем, что с ней связано. Разумеется, немалая толика моей работы была прямо связана с тематикой надвижимости, проблемами в этой сфере и способами их решения. В этом мне немало помогали профессиональные риэлторы, юристы, а также люди многих других специальностей. Надеюсь, что и сейчас мои материалы окажутся полезны читателю.