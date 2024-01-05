           Как сообщают СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственного налогового комитета, в Узбекистане утвержден минимальный размер арендной платы за квадратный метр жилого помещения.
           Для столицы эта цифра составит 25 000 сумов. Для Нукуса и других городов (областных центров) — 12 000. Аренда в прочих населенных пунктах — 5000 сумов. Дешевле обойдется аренда квадратного метра нежилой площади. Соответственно, это составит 40тыс. для Ташкента, 23,5 для Нукуса и других городов. Другие населенные пункты — 10 тыс.