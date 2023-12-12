Автор

Работал в печатных и интернет-СМИ с 2000 года. По образованию филолог русского языка и литературы. Окончил славянское отделение факультета зарубежной филологии Национального университета Узбекистана. готовил материалы на разные темы, но преимущественно писал о жизни общества и всем, что с ней связано. Разумеется, немалая толика моей работы была прямо связана с тематикой надвижимости, проблемами в этой сфере и способами их решения. В этом мне немало помогали профессиональные риэлторы, юристы, а также люди многих других специальностей. Надеюсь, что и сейчас мои материалы окажутся полезны читателю.