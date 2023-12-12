После реконструкции эта цифра увеличится почти вдвое
12.12.2023 09:46
Работы в этом направлении будут начаты в скором времени и продлятся до конца будущего года.
Об этом сообщается в СМИ со ссылкой на пресс-службу компании Uzbekistan Airports Как утверждают специалисты компании, необходимость в модернизации помещения столичного аэропорта назрела уже давно в связи с ростом пассажиропотока. На сегодняшний день пропускная способность аэропорта составляет 7 миллионов человек в год. Но это далеко не предел возможностей. Ожидается, что это количество увеличится почти вдвое и составит 13 миллионов за тот же срок. Что же будет представлять собой воздушная гавань Узбекистана? Первое — это существенное увеличение площади международного терминала (за счет чего в основном и возрастет количество пассажиров) Для этого планируется выдвинуть вовне и объединить фасады залов прилета и вылета. Также будет серьезно изменена система подъезда к аэропорту. Также в зале прилета будет организована новая зона паспортного контроля, состоящая из 48 каналов прохода. Кроме того, вырастет количество «каруселей» для доставки багажа. К имеющимся на сегодня четырем добавится еще столько же. А соответственно возрастет и количество обслуженных пассажиров. Самой, наверное, масштабной частью проекта станет зал ожидания для встречающих площадью целых 6200 квадратных метров. Также в проекте предусмотрено строительство еще одной зоны регистрации, состоящей из 50 стоек. Кроме того будет организована зона приема крупногабаритного багажа и таможенного контроля. Проектом уделено большое внимание столь важному аспекту, как авиационная безопасность: отведенная для этого зона, также, будет расширена. Кроме того будет построен и новый накопитель на восемь сотен посадочных мест. Также забота о посетителях аэропорта выразится в организации фудкорта — специального пространства, где желающим будут предложен широкий ассортимент напитков и блюд быстрой кухни. Не лишен проект и некой оригинальной идеи: На втором этаже будет открыта просторная терраса с которой желающие смогут полюбоваться панорамой города. Термина выхода обзаведется новой галереей перехода, что позволит избежать излишней толчеи и смешивания потоков прибывших и вылетающих граждан. Кроме того в скором времени планируется закупить два новых телетрапа. Так что по окончании работ их количество увеличится до 6, а число так называемых «гейтов» (коридоров к самолетам) станет 12. Те из пассажиров, кто излишне беспокоится о своем багаже, смогут с облегчением вздохнуть: в обновленном аэропорту будет модернизирована система обработки багажа С ее помощь станет возможным отслеживать кладь каждого пассажира, ее путь в аэровокзале в реальном времени. Безусловно, такое «ноу- хау» позволит свести к минимуму негативные случаи вроде утери багажа. К тому же нововведение ускорит и загрузку вещей пассажиров на воздушное судно. Словом авиаперелеты станут еще более комфортными, благодаря чему марка Национальной авиакомпании возьмет очередную высоту в своем развитии. Данная новость уже широко обсуждается пользователями соцсетей и в целом жители Узбекистана положительно восприняли ее. Что, впрочем, вполне предсказуемо и ожидаемо, ведь речь идет, в конечном счете о том, чтобы сделать пользование воздушным транспортом комфортнее для них самих
Автор
Работал в печатных и интернет-СМИ с 2000 года. По образованию филолог русского языка и литературы. Окончил славянское отделение факультета зарубежной филологии Национального университета Узбекистана. готовил материалы на разные темы, но преимущественно писал о жизни общества и всем, что с ней связано. Разумеется, немалая толика моей работы была прямо связана с тематикой надвижимости, проблемами в этой сфере и способами их решения. В этом мне немало помогали профессиональные риэлторы, юристы, а также люди многих других специальностей. Надеюсь, что и сейчас мои материалы окажутся полезны читателю.