ЖК DARKHAN RESIDENCE

DARKHAN RESIDENCE-
12 этажный дом в стиле хай-тек расположен в районе с богатой инфраструктурой, отличной экологией, наличием зеленой зоны и парков поблизости
Для фасада будут использованы только высококачественные материалы, дом будет ошиваться базальтом для максимальной эффективности сохранения тепла зимой и прохлады летом.
Главные преимущества Darkhan Residence:
• Дом премиум класса
• Максимально удобная локация
• Подземный и надземный паркинг
• Развитая инфраструктура
• Закрытый двор с круглосуточным видео-наблюдением
• Детская площадка
• Беседки, скамейки, фонтан
• Домофон
• Два качественных бесшумных лифта
Планировки квартир:
Студия - 29м²; 29.5м²;
1 комнатные - 42м²; 43м²; 54.5м²;их нет
2х комнатные - 88.5м²; 89м²;
От застройщика:
• Входная дверь
• Пластиковые окна
• Межкомнатные перегородки с черной отделкой
• Коммуникации (стояки, счётчики)
Сдача комплекса 4 квартал 2024 года !
Условия оплаты:
• Первоначальный взнос 50%, рассрочка на 18 месяцев!
Адрес: Мирзо-Улугбекский район, улица Катта Дархон 19